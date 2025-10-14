Wojciech N. odpowie za śmierć wilka! Inni myśliwi nie mieli zamiaru siedzieć cicho

Michał Michalak
2025-10-14 8:17

Prokuratura w Krośnie skierowała przeciwko Wojciechowi N., myśliwemu i notariuszowi, akt oskarżenia za zabicie wilka. Śledczy poinformowali o wszystkim 8 października, choć do zdarzenia doszło w listopadzie 2023 r. w Ropiance. Zanim o sprawie powiadomiono policję, telefon od innych myśliwych w tej sprawie otrzymał leśnik z Magurskiego Parku Narodowego, który zobaczył na miejscu oskarżonego.

wilk

Autor: Shutterstock wilk
  • Myśliwemu z Krosna grozi do 3 lat więzienia za zabicie wilka w miejscowości Ropianka.
  • Zwierzę, objęte ścisłą ochroną gatunkową, zostało znalezione martwe na łyżce traktora, co wzbudziło podejrzenia.
  • Sprawdź, jak myśliwy, który na co dzień jest notariuszem, został zatrzymany i dlaczego część prokuratorów wyłączono ze sprawy.

Krosno. Akt oskarżenia przeciwko myśliwemu za zabicie wilka

Do 3 lat więzienia grozi myśliwemu z Krosna, który został oskarżony o zabicie wilka. Jak informuje tamtejsza prokuratura do uśmiercenia zwierzęcia doszło w miejscowości Ropianka w pobliżu Olchowca. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił 30 września do Sądu Rejonowego w Krośnie. 

Jak informuje tvn24.pl, o zabiciu zwierzęcia dowiedział się najpierw leśnik z Magurskiego Parku Narodowego.

Dostałem telefon od myśliwych, którym się nie podoba, że podczas polowań zbiorowych są zabijane wilki. Dojechałem na miejsce, usłyszałem z lasu traktor. Na przedniej łyżce leżał zastrzelony wilk, cały skrwawiony. A obok szedł myśliwy, o którym zostałem powiadomiony przez informatora - mówi mężczyzna.

Zanim na miejsce dojechała policja, Wojciech N. zdążył uciec, ale został zatrzymany później. Mężczyzna pracuje na co dzień jako notariusz, a jego brat jest prawnikiem, dlatego część prokuratorów z Krosna została automatycznie wyłączona ze sprawy, aby uniknąć podejrzeń o niezachowanie bezstronności. 

Jak informuje tvn24.pl, śledczy przesłuchali również rolnika, innych myśliwych - uczestników polowania - i i osoby biorące udział w "nagonce" na zwierzę. Warto przypomnieć, że wilki są objęte w Polsce od 1998 r. całkowitą ochroną. 

Sensacja na Mazowszu! Dzielnicowy uratował wilka z opresji

