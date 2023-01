Ksiądz pokazał zawartość kopert po kolędzie! Na ten widok oczy nam wyszły na wierzch ze zdziwienia!

Horoskop na 10 stycznia 2023. Co czeka cię we wtorek? Korzystna zmiana dla tego znaku zodiaku

Ksiądz Sebastian Picur jest niezwykle popularny na Tik Toku. Młody duchowny wykorzystuje skutecznie platformę do komunikowania się z młodymi ludźmi. Kleryk z Podkarpacia odpowiada m.in. na pytania użytkowników. Także na te kontrowersyjne, dotyczące aborcji czy śmierci dziecka.

Ksiądz Sebastian Picur pokazał zawartość koperty po kolędzie

Początek roku to dla duchownych gorący okres. Nie dość, że mają swoje obowiązki na parafii, to jeszcze ruszają w teren z wizytami duszpasterskimi. Kolęda to znany w całej Polsce zwyczaj odwiedzania domów przez księży. Podczas takich spotkań wierni często wspomagają miejscową parafię jakimś datkiem. Pieniądze przekazują księżom w kopercie. Ksiądz Sebastian Picur postanowił zrobić coś niebywałego! W krótkim nagraniu na Tik Tokun zapowiedział, że pokaże, co zawierają koperty otrzymane przez niego podczas kolędy.

- Moi drodzy, wielu o to prosiło, więc postanawiam sprawdzić zawartość kopert, które otrzymałem po kolędzie - powiedział ks. Picur. Po chwili wyciągał z kopert... karteczki z hasłami "Bóg Cię kocha, "Jesteś super", "Nie bądź maruda, uśmiechnij się", "Pomożesz dobić do 600 K obserwujących?". - Pieniądze są ważne, ale nie najważniejsze - zaznaczył duchowny.

Ksiądz pokazał koperty po kolędzie. Internauci komentują

Użytkownicy Tik Toka nie kryli zdziwienia, kiedy obejrzeli całość nagrania. - Prawdziwy Ksiądz z powołania, super się Księdza ogląda! Pozdrawiam - napisał jeden z komentujących. - Pieniądze wyjął i napisał - śmieje się pani Iwona. - U mnie po takim numerze, ekskomunika z automatu - dodała jedna z użytkowniczek. Tik Tokerzy śmiali się, że na wszystkich kartkach jest "podobny charakter pisma". Niektórzy pisali, że księża wyjmują pieniądze z kopert i mówią, że nie są zadowoleni z wartości podarunku. Inni, że duchowni publicznie informują, ile i od kogo dostali pieniędzy. Czy spotykaliście się z takimi przypadkami?

