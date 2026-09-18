Książulo wydał krocie na najdroższy apartament w Arłamowie. Nie gryzł się w język, powiedział to wprost

Książulo pojawił się w Arłamowie – w planach miał pojawienie się na Podkarpaciu wcześniej, jednak informacje o jego rezerwacji w Hotelu Arłamów szybko wyciekły! Influencer zdecydował się wtedy zrezygnować z wyjazdu. Teraz jednak udało się zrealizować plan i Książulo z ekipą zameldowali się a apartamencie prezydenckim, za który trzeba zapłacić ponad 5 tys zł za noc (a w sezonie jeszcze więcej!).

Ksiażulo w Hotelu Arłamów

Książulo był pozytywnie zaskoczony samym obiektem i wspaniałymi widokami. Przede wszystkim przypadła mu do gustu możliwość uprawiania ponad 30 dyscyplin sportowych! W dodatku same obiekty sportowe i ich poziom również zrobiły na influencerze wrażenie. Powiedział na końcu, że wyobraża sobie przyjechać do Arłamowa np. na tydzień po to, żeby pouprawiać sport ze znajomymi.

Księżulo kosztuje dania w Hotelu Arłamów

Jednak opinia, na którą przede wszystkim czekali fani Książula, to oczywiście ocena samego jedzenia w restauracji hotelowej. Z tym niestety było trochę gorzej. Podczas biznesowego lunchu niewielkie porcje rozczarowały ekipę influencera, szczególnie suche pieczywo.

W związku z wielkim, niezaspokojonym głodem, do pokoju Książulo zamówił m.in. burgera, policzki wołowe czy krewetki. Dania te nie były dla ekipy wybitne, ale smaczne do zjedzenia, szczególnie frytki, które podano do burgera. Kiepsko został oceniony natomiast czekoladowy foundant.

Jednak prawdziwe rozczarowanie przyszło podczas obiadokolacji. Influencer przetestował nawet menu dla dzieci – pomidorową ocenił jako pyszną, jednak makaron z sosem bolońskim porównał do… karmy dla psa.

- Obrzydliwy jest ten sos. Nigdy nie jadłem karmy dla psów ani dla kotów. (...) Bardzo dziwne jest to mięso. No to wali jakimiś, nie wiem czy podrobami, czy czymś takim – skwitował.

Czy Książulo wróci do Arłamowa?

W podsumowaniu influencer stwierdził, że sam obiekt i jego położenie robią wrażenie, a także widok z apartamentu. Poleca Hotel Arłamów na wyjazd typowo sportowy, stwierdził, że wyobraża sobie, że zabiera znajomych i przyjeżdżają na kilka dni właśnie po to, żeby oddać się aktywności fizycznej.

- W zasadzie każdy sport, który znacie można tu uprawiać i to jest super – powiedział.