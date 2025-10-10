Uzdrowiska w Polsce

Na terenie Polski wręcz roi się od uzdrowisk, które każdego roku są tłumnie odwiedzane przez kuracjuszy. Turnusy odbywają się zarówno na północy, w centrum kraju, jak i na południu. Do jednych z najpopularniejszych lokalizacji tego typu należy bez wątpienia m.in. Ciechocinek, Kołobrzeg czy Świeradów-Zdrój. Coraz częściej mówi się również o Iwoniczu-Zdroju, który jest perełką Podkarpacia. Choć to nadal mało znana miejscowość uzdrowiskowa, kuracjusze doceniają spokojny klimat i specyficzne położenie, sprzyjające regeneracji.

Podkarpacki kurort zyskuje na popularności. Poznajcie Iwonicz-Zdrój

Iwonicz-Zdrój to miejscowość uzdrowiskowa położona w woj. podkarpackim w powiecie krośnieńskim. Miasto leży na historycznej ziemi sanockiej i oferuje naprawdę wyjątkowe widoki dla odwiedzających - jest otoczone zalesionymi wzgórzami i łagodnymi dolinami, które tworzą prawdziwie sielską scenerię. To więc idealne miejsce dla osób, które chcą odpocząć od zgiełku i nacieszyć oczy spokojnymi, naturalnymi krajobrazami.

Szczególnie urokliwy jest Park Zdrojowy, położony w samym sercu miejscowości. Otaczają go zabytkowe wille i pensjonaty z XIX wieku, a alejki prowadzą w stronę lasów, z których co krok wyłaniają się spokojne, malownicze pejzaże.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Iwonicz-Zdrój [ZDJĘCIA UZDROWISKA]

Jakie choroby leczy się w Iwoniczu-Zdroju?

Iwonicz-Zdrój to jedno z najstarszych uzdrowisk w Polsce – pierwsze wzmianki o tutejszych źródłach pochodzą już z XVI wieku. Leczy się tu przede wszystkim choroby przewlekłe, a naturalne bogactwa – wody mineralne, borowina i czyste górskie powietrze stanowią podstawę kuracji. Co konkretnie leczy się w Iwoniczu?

choroby układu oddechowego

choroby narządu ruchu

schorzenia układu trawiennego

choroby układu krążenia

choroby kobiece.

Co ciekawego w Iwoniczu-Zdroju? Ten kościół przyciąga tłumy

W samym sercu uzdrowiska znajduje się wyjątkowe miejsce, a mianowicie kościół św. Iwona i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, do którego każdego roku pielgrzymują setki kuracjuszy. Świątynia od lat uznawana jest za duchowe centrum Iwonicza-Zdroju. To tutaj wierni proszą o zdrowie, spokój i siłę w chorobie, a wielu z nich wierzy, że właśnie w tym miejscu można otrzymać łaskę uzdrowienia od Matki Bożej.