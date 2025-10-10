Kuracjusze otrzymują tu łaskę uzdrowienia od Matki Bożej. Podkarpackie uzdrowisko jest hitem!

Poznajcie miejsce, które od wieków przyciąga tych, którzy szukają zdrowia, spokoju i nadziei. Wśród lasów i pagórków kryje się uzdrowisko, do którego kuracjusze przybywają nie tylko po to, by odzyskać siły, ale także, by doświadczyć czegoś niezwykłego. Wielu wierzy, że właśnie tutaj można otrzymać łaskę uzdrowienia od Matki Bożej.

Uzdrowiska w Polsce

Na terenie Polski wręcz roi się od uzdrowisk, które każdego roku są tłumnie odwiedzane przez kuracjuszy. Turnusy odbywają się zarówno na północy, w centrum kraju, jak i na południu. Do jednych z najpopularniejszych lokalizacji tego typu należy bez wątpienia m.in. Ciechocinek, Kołobrzeg czy Świeradów-Zdrój. Coraz częściej mówi się również o Iwoniczu-Zdroju, który jest perełką Podkarpacia. Choć to nadal mało znana miejscowość uzdrowiskowa, kuracjusze doceniają spokojny klimat i specyficzne położenie, sprzyjające regeneracji.

Podkarpacki kurort zyskuje na popularności. Poznajcie Iwonicz-Zdrój

Iwonicz-Zdrój to miejscowość uzdrowiskowa położona w woj. podkarpackim w powiecie krośnieńskim. Miasto leży na historycznej ziemi sanockiej i oferuje naprawdę wyjątkowe widoki dla odwiedzających - jest otoczone zalesionymi wzgórzami i łagodnymi dolinami, które tworzą prawdziwie sielską scenerię. To więc idealne miejsce dla osób, które chcą odpocząć od zgiełku i nacieszyć oczy spokojnymi, naturalnymi krajobrazami.

Szczególnie urokliwy jest Park Zdrojowy, położony w samym sercu miejscowości. Otaczają go zabytkowe wille i pensjonaty z XIX wieku, a alejki prowadzą w stronę lasów, z których co krok wyłaniają się spokojne, malownicze pejzaże. 

Jakie choroby leczy się w Iwoniczu-Zdroju?

Iwonicz-Zdrój to jedno z najstarszych uzdrowisk w Polsce – pierwsze wzmianki o tutejszych źródłach pochodzą już z XVI wieku. Leczy się tu przede wszystkim choroby przewlekłe, a naturalne bogactwa – wody mineralne, borowina i czyste górskie powietrze stanowią podstawę kuracji. Co konkretnie leczy się w Iwoniczu? 

  • choroby układu oddechowego
  • choroby narządu ruchu
  • schorzenia układu trawiennego
  • choroby układu krążenia
  • choroby kobiece.

Co ciekawego w Iwoniczu-Zdroju? Ten kościół przyciąga tłumy

W samym sercu uzdrowiska znajduje się wyjątkowe miejsce, a mianowicie kościół św. Iwona i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, do którego każdego roku pielgrzymują setki kuracjuszy. Świątynia od lat uznawana jest za duchowe centrum Iwonicza-Zdroju. To tutaj wierni proszą o zdrowie, spokój i siłę w chorobie, a wielu z nich wierzy, że właśnie w tym miejscu można otrzymać łaskę uzdrowienia od Matki Bożej.

