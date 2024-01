Łabędzica Oli ze śrutami i gwoździem w ciele

Ktoś znalazł ptaka przy drodze pomiędzy Ustrzykami Dolnymi a Przemyślem. Mężczyzna, który zauważył, że zwierzęciu coś dolega poprosił o pomoc Fundację Ada z Przemyśla. Po łabędzia przyjechał specjalny transport. Zabezpieczona ptaka i zabrano do Lecznicy Ada. Tam już podczas pierwszych podczas badań okazało się, że ptak ma w ciele dwa śruty w tym jedne w czaszce! Co gorsza, w tułowiu weterynarze znaleźli coś, co przypomina gwóźdź! Na razie Oli jest podpięta do kroplówki. Jednak wiele wskazuje na to, że potrzeba będzie operacja z usypianiem ptaka, aby spróbować wyciągnąć z jego ciała śruty i gwóźdź by te nie zrobiły jeszcze większych szkód w tkankach. Z tym co ma obecnie w swoim ciele nie jest w stanie przeżyć na wolności. Jest bardzo osłabiony, przestraszony i obalały.

