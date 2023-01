Horoskop dzienny na 17 stycznia 2023. Co czeka cię we wtorek? Ten znak zodiaku będzie musiał zmienić plany

W Brzozowie we wtorek, 10 stycznia 2023 w jednym z mieszkań znaleziono Łukasza. Pomimo podjętych prób, jego życia nie udało się uratować. Informacje o śmierci mężczyzny potwierdza policja.

- 10 stycznia po godzinie 9.00 zostaliśmy powiadomieni o śmierci mężczyzny. Do tego zdarzenia doszło w jednym z mieszkań w Brzozowie. Pomimo podjętej próby reanimacji mężczyzny nie udało się uratować. Zmarły to 36-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego. Decyzją prokuratora jego ciało zostało zabezpieczone do dalszych badań sekcyjnych. Wstępnie ustalono, że do śmierci mężczyzny nie przyczyniły się osoby trzecie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Brzozowie - informuje nas aspirant Joanna Baranowska z KPP Brzozów.

Łukasz osierocił szóstkę dzieci (2 latka, 4 latka, 9 lat, 13 lat, 14 lat, 16 lat). W związku z trudną sytuacją rodziny założono zbiórkę 150 000 zł na portalu zrzutka.pl.

- Sytuacja rodziny jest bardzo trudna i ciężka. Mama dzieci nie mogła podjąć pracy, ponieważ musiała poświęcić się wychowaniu dzieci. W chwili obecnej stanęła w bardzo trudnej sytuacji - została sama z 6 dzieci i jest wzorem do naśladowania, aby mieć siłę wychować samotnie dzieci. Wszystkich ludzi o dobrych sercach prosimy o wsparcie finansowe dzieci, aby ułatwić im codzienność po stracie ukochanego taty - czytamy na zbiórce.

