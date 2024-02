Małgosia z Sanoka uratowała mężczyznę na przystanku

Ukradł milion dolarów, wpadł na Podkarpaciu. Szukali go w 200 krajach

Dzień 112 to świetna okazja, by zwiększyć świadomość społeczeństwa i przypomnieć, że jednolity numer alarmowy, który obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej, służy do wzywania pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul podczas konferencji prasowej, bardzo istotne są wszelkie kampanie promocyjne i profilaktyczne dotyczące właściwego korzystania z numeru 112, a działania Centrum Powiadamiania Ratunkowego również stanowią ważny obszar edukacyjny.

– Prowadzona dotychczas promocja numeru alarmowego 112 wśród dzieci szkolnych na terenie województwa podkarpackiego spotkała się z dużym zainteresowaniem i również w tym roku spotkania edukacyjne będą kontynuowane we współpracy z Kuratorium Oświaty – mówi Teresa Kubas-Hul.

Wojewoda odniosła się do przykładu bohaterskiej postawy Małgosi – uczennicy z Sanoka, która w styczniu tego roku zadzwoniła na numer alarmowy i zgłosiła potrzebę udzielenia pomocy mężczyźnie leżącemu na przystanku.

– Małgosia ze spokojem i profesjonalizmem udzieliła wszystkich niezbędnych informacji, które były potrzebne do przyjęcia zgłoszenia. W swoich działaniach wykazała się odwagą i niezwykłą dojrzałością – powiedziała wojewoda.Wzorowej postawy gratulowali dziewczynce także komendant wojewódzki PSP w Rzeszowie nadbryg. Andrzej Babiec, zastępca Komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Jacek Juwa, dyrektor Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego w SP ZOZ w Sanoku Beata Pieszczoch oraz dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie Andrzej Kwiatkowski.

Prawie 870 tys. zgłoszeń, w tym ponad 65 proc. niezasadnych

W 2023 roku na numer alarmowy 112 w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie wpłynęło ogółem 869 793 zgłoszeń, z czego 572 063 to zgłoszenia niezasadne (fałszywe i anulowane) – 65,77%.

Najczęstsze przypadki połączeń niezasadnych to:

– zgłoszenia od osób „nudzących się”, chcących porozmawiać, niejednokrotnie obrażających operatorów numerów alarmowych, generujących przy tym niejednokrotnie po kilkadziesiąt zgłoszeń podczas dyżuru;

– zgłoszenia „głuche”, powstające na skutek przypadkowego włączenia telefonu przez jego właściciela;

– prośby o podanie numeru telefonu np. do pomocy drogowej,

– prośby o odblokowanie telefonu komórkowego.