Śmierć 3-latka w żłobku w Rzeszowie. Zadławił się winogronem? Było w menu

Na czwartek, 13 lipca, zaplanowano sekcję zwłok 3-letniego chłopca, który zmarł nagle we wtorek w jednym ze żłobków na Rzeszowa. Według nieoficjalnych informacji dziecko zaczęło się dławić winogronem, co jednak nie musiało być bezpośrednią przyczyną zgonu, a mogło doprowadzić do innych problemów zdrowotnych. Tych doniesień nie potwierdza na razie prokuratura, która z uwagi na dobro rodziny chłopca i dobro postępowania nie udziela szczegółowych informacji. - W dniu dzisiejszym (w środę, 12 lipca - przyp. red.) śledztwo w tej sprawie zostało przekazane z Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów do prokuratury okręgowej. Jest ono prowadzone m.in. w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, natomiast badamy też wątek odpowiedniego nadzoru nad dziećmi w czasie tego zdarzenia ze strony personelu - mówi Arkadiusz Jarosz, zastępca prokuratora okręgowego w Rzeszowie. Winogrono można znaleźć we wtorkowym menu śniadaniowym żłobka, kiedy doszło do tragedii. Mimo zdarzenia placówka była otwarta w środę, ale grupę, której członkiem był zmarły 3-latek, zdecydowano się połączyć z inną.

Pracownicy żłobka przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy

Jak informuje Gazeta Wyborcza Rzeszów, wszyscy pracownicy żłobka w Rzeszowie byli przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy, co jest obowiązkiem wynikającym bezpośrednio z ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3. Takie szkolenie odbywają się regularnie co 2 lata, a ostatnie w rzeszowskiej placówce miało miejsce 3 tygodnie temu. W żłobku jest ponadto obecny psycholog, z którego usług mogą korzystać: rodzice, dzieci i personel.

