Malutki Tadzio z Kolbuszowej to świąteczny cud narodzin

W mediach społecznościowych Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu w drugi dzień świąt pojawił się niezwykły wpis przedstawiający Cud narodzin małego Tadzia z Kolbuszowej -Nasi ratownicy z Kolbuszowej powitali przed chwilą na świecie małego Tadeuszka! To Boże Narodzenie jest dla naszych ekip czasem świątecznych cudów, do czego jeszcze wrócimy, ale teraz spieszymy z nowiną sprzed południa! Nasz zespół stał się świadkiem, a nawet współuczestnikiem cudu narodzin! Rat. med. Marek Partyka (na zdj.) oraz rat. med. Wojciech Kwiatkowski dostali wezwanie do porodu. W dzisiejszych czasach nie jest to częsta sytuacja, ponieważ większość maluszków przychodzi na świat w szpitalu. Jeśli jednak obserwujecie nasz profil to wiecie, że nasi ratownicy stale się szkolą i dokładnie wiedzą, jak przyjąć poród domowy! Poszło doskonale i razem witamy na świecie małego Tadeusza! Gratulujemy szczęśliwej rodzinie, ale także naszym chłopakom, którzy poradzili sobie świetnie- czytamy. Post okraszono zdjęciem szczęśliwego Ratownika Medycznego z malutkim Tadziem. Dużo zdrowia dla Tadzika i jego rodziców.

