To tutaj robili galaretę, która zabijała! "To nagonka, nikt przecież mięsa nie bada"

Rzeszów. Mały Krzyś zmaga się z poważna wadą serca. Rodzice proszą o pomoc

Dla rodziców małego Krzysia z Rzeszowa każdy dzień to walka z czasem, bo ich 2-miesięczny synek urodził się z nieuleczalną wadą serca. HLHS to zespół niedorozwoju lewego serca, co w praktyce oznacza, że dziecko ma "połowę" serduszka. Już w 7. dobie na porodzie Krzyś przeszedł pierwszą ratującą życie operację, a to dopiero początek, bo czekają go dwie kolejne. Od tamtej pory cały czas przebywa na intensywnej terapii kardiochirurgicznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

- Nie wiemy, dlaczego nasze maleństwo musi tak bardzo cierpieć... Dlaczego pierwsze miesiące życia musi spędzić w szpitalnym łóżku podłączony pod aparaturę, a nie w domu – w bezpiecznych objęciach rodziców. Wiemy jednak, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby uratować serduszko Krzysia - piszą rodzice chłopca na Siepomaga.pl.

Krzysia czekają nie tylko dwie operacje, ale też inne zabiegi, badania i kontrole kardiologiczne. Wiadomo ponadto, że będzie wymagał silnych leków, intensywnej rehabilitacji i zakupu specjalistycznych urządzeń medycznych monitorujących funkcje życiowe. dlatego rodzice niemowlaka założyli zbiórkę na jego rzecz - można ją wspomóc, klikając TUTAJ.