Mama pięcioraczków: "Żyję w spektrum". Pokazała, jak wygląda jej codzienność

Dominika i Vincent Clarke na co dzień mieszkają we wsi Puchacze w gminie Horyniec-Zdrój na Podkarpaciu. W lutym 2023 usłyszała o nich cała Polska, kiedy na świat przyszły pięcioraczki - Charles Patrick, Henry James, Elizabeth May, Evangeline Rose oraz Arianna Daisy. Para wychowywała wcześniej siedmioro dzieci. Niestety, kilka dni po narodzinach odszedł Henry James. Starsze rodzeństwo pożegnało zmarłego chłopca wypuszczając w niebo biało-niebieskie balony, a przed domem zapalili race na znak pamięci.

Dziewczynki jedna po drugiej wracały do domu, z kolei Charli musiał przejść operację serca. Chłopczyk miał "dziurkę w sercu". Operacja się udała, ale chłopiec wciąż pozostawał w krakowskim szpitalu. Później lekarze zgodzili się na transport Czarusia do Rzeszowa. Okazało się, że zanim Czaruś trafi do domu, czeka go jeszcze jeden przystanek - hospicjum. Niedługo później gruchnęła cudowna informacja - Czaruś jedzie do domu!

Pani Dominika, mama pięcioraczków w mediach społecznościowych dzieli się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami oraz tym, jak wygląda codzienność w rodzinie wielodzietnej. Niedawno zdobyła się na bardzo osobiste wyznanie.

- To ja, Dominika. Piję kawę w wąskim kubku, herbatę w podwójnym, koniecznie w paski. Kroję tylko jednym nożem i wściekam się wewnętrznie, gdy mąż kroi innym. Mam 10 takich samych bluzek i 10 takich samych spodni z jednego rodzaju materiału. Mam dwie pary butów: na zimę i na wiosnę i kilka par nowych, takich samych, na wszelki wypadek. Mam swój długopis i czuję dyskomfort, gdy ktoś chce go pożyczyć – słyszmy. Pani Dominika wskazuje, jak trudna bywa dla niej codzienność.

- Żeby zadzwonić, potrzebuję dwóch godzin na ułożenie scenariusza. Unikam wszelkiego kontaktu fizycznego i wzrokowego. Nigdy nie chodzę na kawę z koleżanką, nie plotkuję. Za to jestem szczera, co czasami przysparza mi kłopotów. To tylko kilka aspektów mojego życia. To wzruszające, że chcecie mnie poznać osobiście i podziwiacie, ale jednocześnie - przerażające. Bo choć wyglądamy podobnie, podobnie żyjemy, ja żyję w spektrum - przekazała pani Dominika.

