trwa walka z czasem

Mężczyzna przysypany ziemią podczas budowy studni! Dramatyczna akcja ratunkowa

"Mężczyzna wpadł do studni, został przysypany ziemią. Na miejsce wezwano grupy wysokościowe i poszukiwawczo-wydobywcze" – taka informacja dotarła w sobotnie południe (18 stycznia) do RMF FM. Zdarzenie potwierdziła straż pożarna. Do wypadku doszło w miejscowości Golcowa w powiecie brzozowskim na Podkarpaciu.