Chciała pozbyć się dziecka, ale maleństwo cudem przeżyło! Teraz grozi jej długa odsiadka

- Prokuratura Rejonowa w Tarnobrzegu skierowała do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu akt oskarżenia przeciwko 33-letniej Alicji R. oskarżonej o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swojego syna - noworodka w postaci choroby realnie zagrażającej jego życiu, po wcześniejszym świadomym zażyciu leku Arthtotec w celu jego natychmiastowego oddziaływania na płód oraz celowym wywołaniem na skutek działania w/wym. leku porodu przedwczesnego płodu w warunkach domowych, do którego doszło w jednej z miejscowości na terenie powiatu tarnobrzeskiego i urodzeniem noworodka zdolnego do samodzielnego życia poza organizmem matki w około 25. tygodniu wieku płodowego - tłumaczył prokurator.