Dramat na Podkarpaciu

Mężczyzna skoczył z budynku Urzędu Miasta! Wcześniej uciekł ze szpitala

Dramat rozegrał się w Nowej Dębie na Podkarpaciu w poniedziałek (27 lutego 2023). 63-letni mężczyzna miał oddalić się z nowodębskiego szpitala. Znaleziono go kilkadziesiąt minut później. Okazało się, że skoczył on z budynku Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba. Został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Rzeszowie.