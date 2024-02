Wypadek w Sieniawie. 20-latka wyjechała na czołówkę

Wypadek w Sieniawie. Młoda kierująca wjechała na czołówkę

Do tergo makabrycznie wyglądającego zdarzenia doszło w środę przed godz. 6.00. - Dyżurny przeworskiej jednostki otrzymał informację o zdarzeniu drogowym na ul. Sanowej w Sieniawie. Jak wynika z ustaleń policjantów, kierująca samochodem marki Seat, 20-letnia mieszkanka gminy Adamówka, zjechała na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do czołowego zderzenia z samochodem osobowym marki Audi, kierowanym przez 57-letniego mieszkańca gminy Sieniawa. W wyniku zdarzenia kierująca seatem została przewieziona do szpitala. Na szczęście nie doznała poważnych obrażeń. Kierujący pojazdami byli trzeźwi. Wobec sprawczyni kolizji za spowodowania zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym zastosowano postępowanie mandatowe - poinformowała Justyna Urban z przeworskiej Policji

