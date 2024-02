Weterynarze ratują kotkę Abi. Bezwładna leżała na ulicy i czekała już tylko na śmierć!

Skatowali go na oczach ukochanej. Sprawcy bezlitośnie okładali go pięściami i kopali

Kotka została potrącona na ulicy Sybiraków w Przemyślu. Uderzenie było bardzo silne, zwierzak ledwo uszedł z życiem. Ktoś kto dostrzegł walczącą o każdy oddech Abi zatrzymał się i przywiózł ją do Fundacji Ada w Przemyślu.

- Jechał, aby zabić. Abigail jest w bardzo ciężkim stanie. Uderzenie o mocy silnika, to był jej wyrok. Tylko cud sprawił, że przeżyła i została w porę znaleziona przez osobę, która ją do nas przywiozła. W stanie silnego wstrząsu, ogromny obrzęk mózgu, prawdopodobnie z przetrąceniem kręgosłupa - przekazała fundacja z Przemyśla. - Abi nie jest w stanie się poruszać. Wstępnie ustabilizowaliśmy stan - przed nią bardzo długa droga diagnostyczna. Walczymy o to, aby przeżyła, może być różnie… Potrzebne jest przede wszystkim badanie rezonansem magnetycznym. Podejrzewamy potężny uraz głowy.

To jednak nie wszystko. Ranna kotka nie może samodzielnie się poruszać. Fundacja Ada prosi wszystkich o wsparcie.

- Abigail ma trudności z poruszaniem przednimi i tylnymi lapami. Bardzo prosimy o wsparcie w ratowaniu Abigail. Przed Nią bardzo ciężka droga do zdrowia - relacjonowali weterynarze. Kotka jest pod kroplówką. Zastosowano wobec niej pierwsze leczenie. Dokarmiana dożylnie walczy. Zaczęła poruszać łapkami. Weterynarze opiekują się nią całą dobę.