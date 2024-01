Tragedia kota Jerrego. Umierał na poboczu, przysypany śniegiem

Kot trafił do Fundacji Ada w Przemyślu w niedzielę. Przywiózł go mężczyzna, który dostrzegł konające zwierzę w rowie w miejscowości Łuczyce w powiecie przemyskim. Futrzak był nie tylko cały we krwi, ale i z widocznymi poważnymi obrażeniami. Przede wszystkim oderwana końcówka ogona i złamana przednia, prawa łapa. Później się okazało, że kociak całkowicie nie ma w niej czucia. Jerremu, bo tak nazwano rannego kotka zrobiono najpotrzebniejsze badania celem diagnostyki i zaaplikowano leki i kroplówki. Weterynarze z Ady podkreślają, że stan Jerrego jest bardzo ciężki, a tragicznie złamaną łapkę niestety najprawdopodobniej trzeba będzie amputować. Pocieszeniem w tej tragedii jest fakt, że koty świetnie sobie radzą, kiedy już zaakceptują fakt, że zostają bez kończyny. Jeszcze parę godzin i Jerry na pewno by już nie żył. Obrażenia jakich doznał i chłód na zewnątrz spowodowały, że weterynarze najpierw musieli stoczyć walkę o życie futrzaka.