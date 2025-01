Młodziutka Jessica była więziona dla okupu! Bartosz T. robił jej straszne rzeczy!

- Na podstawie dotychczas zgromadzonego materiału ustalono, że podejrzany w okresie od bliżej nieustalonego dnia listopada 2024 roku do dnia 26 stycznia 2025 roku Rzeszowie, znęcał się psychicznie i fizycznie nad wspólnie zamieszkującą partnerką 21-letnią Jessicą K., mieszkanką powiatu rzeszowskiego, w ten sposób, że wszczynał awantury, podczas których kierował wobec niej wyzwiska i słowa uznawane powszechnie za obelżywe, groził jej pozbawieniem ją życia, oblaniem ją kwasem, podpalaniem jej domu oraz opublikowaniem w mediach społecznościowych zdjęć upokarzających ją, kontrolował jej zachowanie, żądał podania haseł do posiadanych przez nią kont na portalach społecznościowych, a także uniemożliwiał jej korzystania z jej telefonu, przy czym 26 stycznia 2025 roku w Rzeszowie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić rodziców pokrzywdzonej do rozporządzenia ich mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 30.000 złotych, poprzez zmuszenie ich do zapłaty powyższej kwoty jako okup za uwolnienie córki - przekazał Krzysztof Ciechanowski.