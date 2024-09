i Autor: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (skansen.mblsanok.pl)

Skansen w Sanoku

Na pasterskim szlaku. Nowe atrakcje parku etnograficznego

To jedna z większych atrakcji turystyczno-historycznych Podkarpacia. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku co roku przyciąga niemal 150 tysięcy zwiedzających. Teraz mogą oni podziwiać kilka nowych obiektów, dzięki którym udadzą się - niczym w wehikule czasu - do górskich zagród pasterskich Bojków i Łemków zamieszkujących niegdyś te tereny.