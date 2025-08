W tej szkole tylko jeden uczeń zdał maturę. Radny grzmi i żąda zmian

Kawiarnia Widokowa w Polańczyku - nowa perła Bieszczadów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Radny Jakub Czarnota ujawnił szokujące dane dotyczące zdawalności matur w Zespole Szkół w Wysokiej, gdzie tylko jedna osoba zdała egzamin.

Szkoła zajmuje ostatnie miejsce w rankingu na Podkarpaciu i piąte od końca w Polsce.

Radny proponuje przekształcenie szkoły w placówkę branżową, co wywołało ostrą reakcję dyrekcji.

Jakub Czarnota, radny gminy Łańcut to osoba bardzo aktywna w mediach społecznościowych. To tam prezentuje wszystkie swoje postulaty, program, działania i podjęte kroki. Na ostatniej sesji Rady Gminy poruszył ważna kwestię i wywołał do tablicy wójta gminy - Tadeusza Pasiecznego. Jakub Czarnota podjął ważną dyskusję na temat dofinansowania z budżetu gminy Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej, w której to szkole maturę zdała tylko jedna osoba. 92 proc. uczniów przystępujących do egzaminu poniosło porażkę.

Radny podczas kilkunastominutowego wystąpienia podniósł, że taka zdawalność egzaminu dojrzałości jest najgorsza w całym województwie, a nawet jedna z najgorszych w całym kraju.

Wójt i radni obiecywali przed wyborami renesans oświaty. Mówili, że szkoła średnia będzie świecić dawnym blaskiem, że będą nowoczesne kierunki kształcenia, że będą długie listy rankingowe z przyjętymi i nieprzyjętymi do technikum.

– mówił Jakub Czarnota.

Jakby tego było mało, prowadzone przez Gminę Łańcut technikum spadło na samo dno ogólnopolskiego rankingu matur w technikach. Szkoła średnia, zajmuje ostatnie miejsce na Podkarpaciu i piąte od końca w Polsce.

Warto dodać, że do bieżącego funkcjonowania tylko w tym roku trzeba dołożyć 2 miliony złotych z budżetu gminy. Są to środki, które mogłyby zasilić budżety szkół podstawowych i przedszkoli, co z uwagi na problemy demograficzne powinno być dla gminy najważniejsze.

– wyliczał Jakub Czarnota.

Radny na podkreślenie swoich racji przytoczył dane, podkreślając, że na 24 uczniów kończących w tym roku szkołę średnią w Wysokiej, do egzaminu dojrzałości dopuszczono 12 osób, czyli połowę, a z tej połowy – maturę zdała tylko jedna osoba.

Ze zdawalnością na poziomie 8 proc. Zespół Szkół w Wysokiej pobił własny nienotowany nigdy wcześniej rekord oblewania matur. W poprzednich latach zdawalność matur była na poziomie 25-45 proc. Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Polsce mamy 1680 techników. Zespół Szkół w Wysokiej spadł w tym rankingu na 1676 miejsce.

– wymieniał radny i zdobył się na porównanie lokalnej szkoły to reprezentacji Brytyjskich Wysp Dziewiczych i San Marino w piłkarskim rankingu FIFA.

Czarnota zaproponował przekształcenie szkoły na trzyletnią Szkołę Branżową I stopnia, koncentrującą się wyłącznie na kształceniu zawodowym. Podkreślał przy tym, że być może jest to też jakaś przestrzeń dla szkoły specjalnej, bo zapotrzebowanie na takie szkoły niestety rośnie.

Do zarzutów radnego odniosła się również szkoła w Wysokiej. Według przedstawicieli placówki, wypowiedź Czarnoty „uderza w autorytet uczniów, rodziców, nauczycieli i absolwentów oraz osiemdziesięcioletnią tradycję szkoły”

Gmina Łańcut na prowadzenie szkoły średniej w Wysokiej otrzymała z budżetu państwa 1,5 mln zł subwencji oświatowej, a roczny koszt funkcjonowania szkoły to ok 3,5 mln zł. Zatem 2 mln zł mieszkańcy gminy „dopłacają” do funkcjonowania tej placówki.

Sonda Czy matura z matematyki powinna być obowiązkowa? Tak Nie