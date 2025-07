Nastolatka przewróciła się na hulajnodze. Dziecko do szpitala musiał zabrać helikopter

W środę popołudniu brzozowska policja została zaalarmowana o zdarzeniu drogowym w którym ranna została 15-letnia dziewczynka. Nastolatka jechała na hulajnodze po wiejskiej drodze, ale nie miała na głowie kasku ochronnego. Być może ten zminimalizowałby obrażenia jakich doznała.- 23 lipca po godzinie 18:00 w miejscowości Grabownica Starzeńska (pow. brzozowski) doszło do poważnego zdarzenia z udziałem 15-letniej mieszkanki powiatu brzozowskiego. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, nastolatka poruszająca się hulajnogą elektryczną z nieustalonych przyczyn przewróciła się, doznając urazu głowy- przekazywał Tomasz Hałka, Rzecznik Prasowy Policji w Brzozowie. -Dziewczyna nie miała na sobie kasku ochronnego. Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Poszkodowana, decyzją medyków została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Policjanci na miejscu prowadzili czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Do zdarzenia doszło na bocznej drodze o niewielkim natężeniu ruchu- dodał brzozowski funkcjonariusz. Na chwilę obecną nie jest znana prędkość jaką poruszało się dziecko.

Hulajnoga elektryczna to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić - z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Dodatkowo jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów - z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Kierujący może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów - z zachowaniem następujących zasad: jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowanie szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany. Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Zabronione jest przejeżdżanie hulajnogą elektryczną przez przejście dla pieszych. Policyjne dane pokazują, że 447 wypadków z hulajnogami elektrycznymi w pierwszych miesiącach roku przełożyło się na 416 rannych i 4 ofiary śmiertelne. Rok temu, w analogicznym okresie, takich zdarzeń było 242 – mówią dane Komendy Głównej Policji. Wypadki z udziałem hulajnóg to już prawdziwa plaga.