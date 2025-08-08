Nawet 35 stopni w Polsce! Tropikalny upał powraca. Takie wieści tuż przed długim weekendem

Upały w Polsce to w 2025 roku rzadkość. Dominuje pogoda, która nie kojarzy nam się z letnimi warunkami

Z prognozy IMGW na drugą dekadę sierpnia wynika, że zrobi się gorąco, a słońce zacznie dominować na niebie

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej sugerują, że tropikalny upał powróci przed długim weekendem, który zbliża się wielkimi krokami

Upały w Polsce. Konkretne daty w prognozach

Na początku sierpnia sygnalizowaliśmy, że upały powracają do Polski. Już w najbliższy weekend (9-10 sierpnia), na południu i na południowym wschodzie termometry pokażą 30-31 stopni. W całym kraju temperatury maksymalne wyraźnie przekroczą 20 stopni Celsjusza, a słońce wygra batalię z deszczem i burzami. Poniedziałek i wtorek (11 i 12 sierpnia) to minimalne ochłodzenie, ale tuż przed długim weekendem czeka nas prawdziwe uderzenie gorąca. Spójrzmy na mapę, opisująca prognozę pogody na 13 sierpnia:

i Autor: IMGW Pogoda na środę, 13 sierpnia. Nowa prognoza IMGW

Nawet 35 stopni! Tropikalny upał tuż przed długim weekendem 15 sierpnia

Równie ciekawie wygląda prognoza IMGW na 14 sierpnia. Na mapie, opracowanej przez ekspertów Instytutu widzimy 34 stopnie w województwach:

podkarpackim

małopolskim

śląskim

mazowieckim

Niewykluczone, że w najgorętszym momencie dnia termometry pokażą 35 stopni i więcej. W poszukiwaniu tropikalnego upału powinniśmy udać się na południe lub na południowy wschód kraju. Gorąco będzie również w okolicach Warszawy.

- Chłodniej będzie na wybrzeżu, od 20 do 24 stopni. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych. Podczas burz porywy wiatru do 65 km/h - podaje IMGW, zwracając uwagę na niebezpieczne zjawiska, które pojawią się na północy i zachodzie.

Wszystko wskazuje na to, że temperatury w granicach 30 stopni zostaną z nami do 15 sierpnia. Delikatne ochłodzenie odnotujemy w sobotę i niedzielę, ale to nadal będzie gorący, długi weekend. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".

i Autor: IMGW Prognoza IMGW na 14 sierpnia