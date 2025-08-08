Nawet 35 stopni w Polsce! Tropikalny upał powraca. Takie wieści tuż przed długim weekendem

- Upały w Polsce to w 2025 roku rzadkość. Dominuje pogoda, która nie kojarzy nam się z letnimi warunkami
- Z prognozy IMGW na drugą dekadę sierpnia wynika, że zrobi się gorąco, a słońce zacznie dominować na niebie
- Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej sugerują, że tropikalny upał powróci przed długim weekendem, który zbliża się wielkimi krokami
Upały w Polsce. Konkretne daty w prognozach
Na początku sierpnia sygnalizowaliśmy, że upały powracają do Polski. Już w najbliższy weekend (9-10 sierpnia), na południu i na południowym wschodzie termometry pokażą 30-31 stopni. W całym kraju temperatury maksymalne wyraźnie przekroczą 20 stopni Celsjusza, a słońce wygra batalię z deszczem i burzami. Poniedziałek i wtorek (11 i 12 sierpnia) to minimalne ochłodzenie, ale tuż przed długim weekendem czeka nas prawdziwe uderzenie gorąca. Spójrzmy na mapę, opisująca prognozę pogody na 13 sierpnia:
Nawet 35 stopni! Tropikalny upał tuż przed długim weekendem 15 sierpnia
Równie ciekawie wygląda prognoza IMGW na 14 sierpnia. Na mapie, opracowanej przez ekspertów Instytutu widzimy 34 stopnie w województwach:
- podkarpackim
- małopolskim
- śląskim
- mazowieckim
Niewykluczone, że w najgorętszym momencie dnia termometry pokażą 35 stopni i więcej. W poszukiwaniu tropikalnego upału powinniśmy udać się na południe lub na południowy wschód kraju. Gorąco będzie również w okolicach Warszawy.
- Chłodniej będzie na wybrzeżu, od 20 do 24 stopni. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych. Podczas burz porywy wiatru do 65 km/h - podaje IMGW, zwracając uwagę na niebezpieczne zjawiska, które pojawią się na północy i zachodzie.
Wszystko wskazuje na to, że temperatury w granicach 30 stopni zostaną z nami do 15 sierpnia. Delikatne ochłodzenie odnotujemy w sobotę i niedzielę, ale to nadal będzie gorący, długi weekend. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".