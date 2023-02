Nie zdążył jeszcze zdobyć prawa jazdy, a już przekroczył prędkość

W niedzielę (26 lutego 2023) około godz.18.30 policjanci z wydziału ruchu drogowego krośnieńskiej komendy mierzyli prędkość kierowcom na ul. Podkarpackiej w Krośnie. Mundurowi zatrzymali do kontroli kierującego audi, który jadąc 95 km/h, przekroczył prędkość dopuszczalną w terenie zabudowanym. Za kierownicą pojazdu siedział 20-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego. Jak się okazało... nie zdążył jeszcze zdobyć prawa jazdy.

- Po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych wyszło na jaw, że młody mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. 20-latek tłumaczył, że aktualnie jest w trakcie kursu na prawo jazdy, jednak jeszcze go nie ukończył i nie przystąpił do egzaminu państwowego - przekazuje KMP Krosno.

Z uwagi na przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym oraz kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień, policjanci skierują sprawę 20-latka do sądu. Mężczyźnie grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.

