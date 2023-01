Nietoperze muszą zostać odkarmione zanim znów zasną. Dlaczego pożywienie jest tak ważne? [WIDEO, GALERIA]

Horoskop dzienny na 18 stycznia 2023. Co czeka cię w środę? Ten znak zodiaku powinien się z kimś pogodzić. Wtedy stanie się to!

Zima to okres kiedy brakuje owadów, które zjadają nietoperze. Aby przetrwać ten trudny dla nich okres braku pożywienia, nietoperze zapadają w tym czasie w tak zwany sen zimowy, czyli hibernują. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, które zajmuje się m.in. nietoperzami na swojej stronie internetowej www.salamandra.org.pl tłumaczy dlaczego sen zimowy nietoperzy jest tak ważny i jak niebezpieczne jest wybudzenie tych stworzeń w zimie

-Hibernacja to stan organizmu służący oszczędzaniu energii. Przygotowanie do hibernacji polega na intensywnym odżywianiu się, w celu zgromadzenia pod skórą zapasów tłuszczu. Gdy nietoperz nie ma już czym się odżywiać (np. po pierwszych przymrozkach), zapada w odrętwienie, przypominające głęboki sen. Spowalnia tętno do kilku uderzeń serca na minutę i wyłącza termoregulację, w związku z czym jego ciało stygnie do temperatury otoczenia. To powoduje, że zużywa mniej energii. Zwierzę jest wówczas na granicy śmierci… aby przeżyć. Nietoperze są małe, nie mogą więc zgromadzić wiele tłuszczu. Podczas każdego obudzenia muszą rozgrzać się, a to kosztuje bardzo dużo zapasów energii. Dlatego każde dodatkowe przebudzenie nietoperza zimą, to bezpośrednie zagrożenie jego życia!- informują specjaliści od nietoperzy.

Weterynarze z Fundacji Ada, gdzie trafiły malutkie nietoperze znalezione w rynnie dodają, że nietoperz wybudzony z takiej hibernacji traci ok 30 % masy swojego ciała. Kiedy już znajdziemy zimą niehibernującego nietoperza nie można go zwyczajnie zostawić. Te które trafiły do Przemyśla są pod opieką weterynarzy, gdzie są karmione. -Na razie je dokarmiamy, jeśli weterynarz zezwoli trafią na strych i tam dokończą swój zimowy sen. W rynnie zostało znalezionych kilka nietoperzy, w tym kilka już nieżyjących. Aktualnie tylko jeden jest zbyt chory. Ma uraz i trwa jego leczenie. Reszta po prostu zbiera siły na resztę zimowej hibernacji- informowała opiekunka zwierząt z Fundacji Ada