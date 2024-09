Mama pięcioraczków z Horyńca pokazała, jak wygląda "szkolny poranek". Dzieci poszły do szkoły w Tajlandii

Prace przy przebudowie drogi w Przeworsku rozpoczęto pod koniec lipca 2024, a głównym założeniem inwestycji jest przebudowanie kilku skrzyżowań na ronda. Zakres rzeczowy prac rozpisał inwestor zaznaczając, że jest to, jak czytamy w komunikacie:

poszerzenie jezdni,

budowa/przebudowa istniejących chodników,

przebudowa kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

przebudowa oświetlenia i budowa nowych lamp w zakresie budowy rond małych,

wykonanie nowych i przebudowa istniejących miejsc postojowych

Przebudowa drogi w Przeworsku. Kiedy koniec remontu?

Prace mają potrwać jeszcze ponad rok, bo planowana data zakończenia robót to 30.09.2025 r. Na początku września budowlańcom, którzy ściągnęli fragmenty asfaltu przy przebudowywanej drodze na ul. Tysiąclecia ukazała się kostka brukowa zachowana w świetnym stanie! Starsi mieszkańcy pamiętają, że miasto w dużej części było wyłożone taką właśnie, na którą później wylano asfalt. Kostka brukowa jest uwydatniona niemal na całej długości ulicy. To droga, która kiedyś zapewne prowadziła z centrum miasta do już nieistniejącej Przeworskiej Cukrowni i na dworzec PKP.

Beata Kot, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w rozmowie z nami potwierdziła, że owo znalezisko, które zostało odkryte przy przebudowie drogi w najbliższym czasie zostanie przebadane przez konserwatora i wówczas będzie można więcej powiedzieć o odkrytej kostce brukowej pod asfaltem.

Niezwykłe odkrycie podczas prac budowlanych na drodze