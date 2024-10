Włosy pod podłogą. 44-latek przyznał się do wszystkiego

Jak mogło do tego dojść?!

Włosy zostały znalezione podczas rewizji autokaru, który wjeżdżał do Polski z Ukrainy. - Pasma włosów o długości od 40 cm do 85 cm ukryte były w podłodze autokaru. Rynkowa wartość włosów, które ważyły ponad 18 kg, oszacowana została na 101 tys. zł - przekazała rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie podkom. Edyta Chabowska. Do przemytu przyznał się kierowca pojazdu, 44-letni obywatel Ukrainy.

Podkom. Chabowska poinformowała, że brak zgłoszenia towaru do kontroli i zapłaty należności przywozowych naraził budżet państwa na uszczuplenia podatku VAT w kwocie 23 tys. zł. - Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu. Na poczet kary grożącej kierowcy funkcjonariusze zabezpieczyli 7 tys. zł - zaznaczyła rzeczniczka rzeszowskiej IAS.