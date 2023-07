Podpaliła męża! Patrzyła, jak konał w męczarniach. Horror na Podkarpaciu

Makabra w Nisku, żona podpaliła męża!

Do zdarzenia doszło 1 lipca w Nisku. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń prokuratury, 54-latka oblała łatwopalną cieczą swojego męża, a potem podpaliła go zapałką. Mężczyzny nie udało się uratować. - Kobieta została zatrzymana, nie przyznaje się do popełnienia czynu. Przedstawiono jej zarzut z art 148 art 2 pkt 1 Kodeksu karnego, czyli zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Decyzją sądu została aresztowana na trzy miesiące - mówi nam prok. Krzysztof Głuszak z Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu. Pewne jest, że w momencie zdarzenia na posesji przebywała tylko kobieta i jej mąż. Śledczy jednoznacznie wskazują, że doszło do potwornej zbrodni. - Tak wynika z zebranych do tej pory materiałów - dodaje Głuszak. Śledczy nie chcą jednak podawać szczegółów ze względu na dobro trwającego śledztwa. Kobieta nie przyznaje się do zbrodni.

Podpaliła i zabiła męża tyrana pod Skierniewicami. Sąd okazał wyrozumiałość Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.