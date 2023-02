Nowe połączenie Wizz Air z Jasionki! Ten kierunek to hit, a bilety od 99 zł

Jasienica Rosielna. Czołówka BMW z tirem. Jedna osoba trafiła do szpitala

Ksiądz pisze o "diabelskich jękach i skowycie szatana". Nakazuje parafianom czujność. Chodzi o aferę "Willa Plus"

Już 10 czerwca 2023 można będzie polecieć z Jasionki k. Rzeszowa do Rzymu! Trasę uruchamia Wizz Air.

– Zapowiadaliśmy uruchomienie włoskiego kierunku i dziś mam przyjemność ogłosić, że Wizz Air będzie operować na nowej trasie ze stolicy Podkarpacia do Rzymu. To oznacza kontynuację naszej dobrej współpracy z węgierskim przewoźnikiem. Będzie to połączenie całoroczne, z dogodnym rozkładem zarówno dla pasażerów wyjeżdżających na wakacje, jak i udających się na krótkie wypady urlopowe – mówi Adam Hamryszczak, prezes zarządu portu lotniczego Rzeszów-Jasionka.

Fioletowo-różowe samoloty będą startować z lotniska w Fiumicino o 18.20, w Jasionce wylądują o 20.35. W drogę powrotną z Rzeszowa udadzą się o 21.10, by na lotnisku w Rzymie być o 23.35.

Fiumicino to główny i największy port lotniczy Włoch, zlokalizowany około 35 kilometrów od historycznego centrum miasta. Można do niego łatwo dojechać autostradą A91 oraz za pomocą autobusów i pociągu Leonardo Express, kursującego dwa razy na godzinę z peronu lotniskowego.

Bilety do Rzymu od 99 zł

Z Jasionki do stolicy Italii latać będą Airbusy A321neo. To wąskokadłubowe, paliwooszczędne samoloty, charakteryzuje się znaczącą redukcją hałasu i emisji CO2, które zabierają na pokład 239 pasażerów. Bilety, których ceny rozpoczynają się od 99 zł, są już dostępne na wizzair.com

– Ogłoszone dzisiaj (czwartek, 23 lutego 2023 - przyp. red.) połączenie dostarczy jeszcze więcej możliwości bezpiecznego podróżowania z Polski, gdzie będzie do wyboru łącznie 179 tras. Ten kierunek obsługiwać będzie najbardziej przyjazny dla środowiska samolot A321neo, zapewniając, że ekspansja Wizz Air w Polsce dostarczy możliwie jak najniższych cen biletów, ale także bardziej zrównoważone możliwości podróżowania – dodaje Tamara Nikiforova, manager ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air.

Rozmowy o nowej letniej destynacji przedstawiciele podrzeszowskiego lotniska i Wizz Air sfinalizowali w marokańskim Tangier, gdzie uczestniczą w Connect Route Development Forum.

Pomnik Czynu Rewolucyjnego w Rzeszowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.