W Jaśle powstanie restauracja McDonald's, spełniając długoletnie marzenia mieszkańców.

Lokalizacja została wybrana przy ulicy Bieszczadzkiej, a otwarcie planowane jest na przyszły rok.

Inwestycja franczyzowa wymaga znacznych nakładów finansowych.

Sprawdź, dlaczego to wydarzenie jest tak ważne dla miasta i kiedy dokładnie będziesz mógł spróbować kultowych przysmaków!

Kolejny McDonald's na mapie Polski

McDonald’s od lat dynamicznie rozwija swoją sieć w Polsce. Nowe restauracje powstają nie tylko w dużych metropoliach, ale także w mniejszych miastach, gdzie cieszą się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Kultowe złote łuki stają się symbolem globalnej marki obecnym niemal w każdym regionie kraju, a dla wielu miejscowości otwarcie lokalu tej sieci to nie tylko wydarzenie kulinarne, ale także impuls gospodarczy – nowe miejsca pracy, większy ruch i prestiż. Co ciekawe, wiadomo już, że nowy McDonald's w przyszłym roku otworzy się m.in. w Jaśle w województwie podkarpackim.

Globalna sieć gastronomiczna wkracza do Jasła

Już w 2026 roku mieszkańcy Jasła będą mogli cieszyć się obecnością McDonald’s w swoim mieście. Jak informuje portal Jaslo.info, restauracja powstanie przy ul. Bieszczadzkiej 29, między stacjami paliw Shell i Orlen. Inwestorem jest prywatny przedsiębiorca, który zamierza otworzyć lokal w modelu franczyzowym. Obecnie trwają formalne ustalenia, a jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem – nowy punkt zostanie uruchomiony w przyszłym roku.

Rozmowy o budowie McDonald’s w Jaśle trwają od co najmniej 2015 roku. Wówczas pierwsze starania podejmowali radni m.in. Maria Kluz, lecz niestety nie udało się dopiąć inwestycji. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy miasta w przyszłym roku będą mogli skosztować przysmaków z restauracji bez konieczności wyjazdów.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Ile kosztuje start w McDonald’s?

Jak czytamy na portalu jaslo.info, rozpoczęcie działalności w ramach franczyzy wymaga znacznych nakładów. Inwestor musi przeznaczyć minimum 2 mln zł na start, z czego co najmniej 25% to środki własne, resztę można sfinansować kredytem. Dodatkowo obowiązuje opłata licencyjna – ok. 45 000 USD, koszty zaopatrzenia (ok. 70 000 PLN) oraz wyposażenie restauracji, które średnio wynosi ponad 5 mln zł. Umowa franczyzowa zawierana jest zazwyczaj na 20 lat.