Wielki powrót kultowej kanapki do McDonald's w Polsce. Są pierwsze przecieki!

Do sieci trafiły przecieki o powrocie kultowej kanapki do McDonald's w Polsce.

Od 10 września 2025 roku do oferty ma powrócić Filet-O-Fish oraz inne popularne produkty.

Sprawdź, jakie jeszcze nowości i powroty szykuje McDonald's dla swoich klientów!

Kultowa kanapka wraca do McDonald's

McDonald’s to jedna z najbardziej rozpoznawalnych sieci restauracji na świecie, obecna w niemal każdym zakątku globu. Miliony osób każdego dnia sięgają po jej burgery, frytki czy kultowe desery, a charakterystyczne złote łuki stały się symbolem szybkiej i niedrogiej gastronomii. Popularność marki wynika z prostego menu, powtarzalnego smaku i umiejętnego łączenia tradycji z nowościami. Co ciekawe, teraz sieć szykuje dla swoich klientów w Polsce wyjątkową niespodziankę - do menu wraca prawdziwy hit sprzed lat.

McDonald's przywraca kultowe produkty

W menu McDonald’s są takie klasyki, które od lat cieszą się niesłabnącą popularnością i pozostają na stałe - jak Big Mac czy kultowe frytki. Jednak sieć regularnie sięga także po sprawdzone hity, które pojawiają się sezonowo, wzbudzając ogromne emocje wśród fanów. Powroty limitowanych pozycji zawsze budzą ciekawość, a najnowsze przecieki wskazują, że już wkrótce - ku zdziwieniu wielu - do polskiego menu powróci jedna z najbardziej wyczekiwanych kanapek.

Profil na Facebooku "Steal Alert" ujawnił, że od 10 września 2025 roku w ofercie restauracji dostępny będzie Filet-O-Fish (bułka pszenna, filet rybny w panierce, sos tatarski, ser cheddar). Co ciekawe, kanapka Filet-O-Fish to jednak nie koniec nowości - w menu pojawi się więcej hitów!

Co nowego w McDonald's? Od września powróci wiele hitów

Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że od września w McDonald's ma pojawić się również:

Big Tasty Bacon (bułka z sezamem, burger wołowy, boczek, sałata, pomidor, cebula, ser Emmentaler, sos Big Tasty)

Chicken McBites 20 szt. (małe kawałki piersi kurczaka w złocistej panierce z dodatkiem pieprzu),

Sos Musztardowy i Sos Blue Cheese

Lodowe Marzenie (deser lodowy z bitą śmietaną i polewą: truskawkową, czekoladową lub karmelową).

