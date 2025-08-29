Wielki powrót kultowej kanapki do McDonald's w Polsce. Są pierwsze przecieki!

Do sieci trafiły pierwsze przecieki, które ucieszą fanów McDonald’s w Polsce. Kultowa kanapka, na którą wielu czekało od lat, ma wrócić do menu popularnej sieci fast food. Choć oficjalne potwierdzenie wciąż owiane jest tajemnicą, już teraz wiadomo, że szykuje się prawdziwy hit sprzedażowy. Czekacie?

  • Do sieci trafiły przecieki o powrocie kultowej kanapki do McDonald's w Polsce.
  • Od 10 września 2025 roku do oferty ma powrócić Filet-O-Fish oraz inne popularne produkty.
  • Sprawdź, jakie jeszcze nowości i powroty szykuje McDonald's dla swoich klientów!

Kultowa kanapka wraca do McDonald's

McDonald’s to jedna z najbardziej rozpoznawalnych sieci restauracji na świecie, obecna w niemal każdym zakątku globu. Miliony osób każdego dnia sięgają po jej burgery, frytki czy kultowe desery, a charakterystyczne złote łuki stały się symbolem szybkiej i niedrogiej gastronomii. Popularność marki wynika z prostego menu, powtarzalnego smaku i umiejętnego łączenia tradycji z nowościami. Co ciekawe, teraz sieć szykuje dla swoich klientów w Polsce wyjątkową niespodziankę - do menu wraca prawdziwy hit sprzed lat.

McDonald's przywraca kultowe produkty

W menu McDonald’s są takie klasyki, które od lat cieszą się niesłabnącą popularnością i pozostają na stałe - jak Big Mac czy kultowe frytki. Jednak sieć regularnie sięga także po sprawdzone hity, które pojawiają się sezonowo, wzbudzając ogromne emocje wśród fanów. Powroty limitowanych pozycji zawsze budzą ciekawość, a najnowsze przecieki wskazują, że już wkrótce - ku zdziwieniu wielu - do polskiego menu powróci jedna z najbardziej wyczekiwanych kanapek.

Profil na Facebooku "Steal Alert" ujawnił, że od 10 września 2025 roku w ofercie restauracji dostępny będzie Filet-O-Fish (bułka pszenna, filet rybny w panierce, sos tatarski, ser cheddar). Co ciekawe, kanapka Filet-O-Fish to jednak nie koniec nowości - w menu pojawi się więcej hitów!

Co nowego w McDonald's? Od września powróci wiele hitów

Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że od września w McDonald's ma pojawić się również:

  • Big Tasty Bacon (bułka z sezamem, burger wołowy, boczek, sałata, pomidor, cebula, ser Emmentaler, sos Big Tasty)
  • Chicken McBites 20 szt. (małe kawałki piersi kurczaka w złocistej panierce z dodatkiem pieprzu),
  • Sos Musztardowy i Sos Blue Cheese
  • Lodowe Marzenie (deser lodowy z bitą śmietaną i polewą: truskawkową, czekoladową lub karmelową).

