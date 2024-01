i Autor: KPP Jasło Nowy pies w jasielskiej komendzie. Przed Sadiko nikt i nic się nie ukryje

PIĘKNE I MĄDRE STWORZENIE

Do Komendy Powiatowej Policji w Jaśle dołączył nowy "funkcjonariusz". Jest nim pies imieniem Sadiko. To młodziutki owczarek niemiecki, który jest specjalnie szkolony do tego, by nikt i nic nie zdołało się przed nim ukryć. Będzie pomagał policjantom z Podkarpacia w szukaniu osób i węszeniu nielegalnych interesów. Zobacz zdjęcia przepięknego owczarka jasielskiej policji.