Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Jasła na Podkarpaciu. Inwestycja, realizowana w ramach rządowego "Programu budowy 100 obwodnic", będzie częścią drogi krajowej nr 73, o czym poinformował w poniedziałek (16 września 2024 r.) Bartosz Wysocki z rzeszowskiego oddziału GDDKiA.

Informacja o przetargu jeszcze w tym tygodniu ma zostać opublikowana w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej.

- Droga będzie mieć ok. 9,7 km długości, w tym ok. 6,7 km przebiegać będzie w nowym śladzie. Powstanie też łącznik w kierunku Jasła o długości niespełna 0,4 km - wylicza Bartosz Wysocki z GDDKiA w Rzeszowie.

Dzięki obwodnicy Jasła zmniejszy się ruch w mieście. Ale trochę to potrwa...

Obwodnica Jasła - to główny cel tej inwestycji - wyprowadzi ruch samochodowy, który koncentruje się w mieście z kierunków południowo-wschodniego i zachodniego, czyli z drogi krajowej nr 28, łączącej południe województw małopolskiego i podkarpackiego. Jej budowa to jednak zadanie ani łatwe, ani szybkie w realizacji.

- Planujemy, że prace projektowe i roboty budowlane zostaną ukończone w ciągu 56 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji robót budowlanych nie będą wliczane okresy zimowe, czyli od 1 grudnia do 31 marca - dodaje B. Wysocki.

Obwodnica Jasła to jedno z kilku zadań, które zmienią przebieg drogi krajowej nr 73 do Pilzna. Pozostałe to m.in. obwodnice Brzostka i Kołaczyc, a także samego Pilzna.

Wraz z przygotowywaną przebudową istniejącego odcinka dk73 pomiędzy Pilznem a Brzostkiem inwestycje te spowodują, że kierowcy zyskają ok. 35 km bezpiecznej trasy, w dwóch trzecich poprowadzonej nowym śladem. Ma to pozwolić nie tylko na wyprowadzenie ruchu, jaki koncentruje się w tych miastach, ale przede wszystkim poprawić przepustowość i bezpieczeństwo na całym ciągu dk73.

Inwestycje drogowe na Podkarpaciu to m.in. 8 obwodnic. Poniżej ich lista

Droga krajowa nr 73, która prowadzi od miejscowości Wiśniówka k. Kielc do Jasła, należy do podstawowego układu komunikacyjnego kraju, prowadząc ruch na kierunku północ-południe. Droga ta na terenie województwa podkarpackiego stanowi szlak komunikacyjny od autostrady A4 poprzez Pilzno, Brzostek, Jasło i dalej poprzez dk28 przez Krosno, Sanok, a następnie dk84 przez Ustrzyki Dolne do przejścia granicznego z Ukrainą w Krościenku lub dk19 do przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku.

W województwie podkarpackim w ramach rządowego "Programu budowy 100 obwodnic" powstanie łącznie osiem inwestycji:

II etap obwodnicy Sanoka,

obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9,

obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9,

obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28,

obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/DK77,

obwodnica Jasła w ciągu DK73,

obwodnica Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK73,

obwodnica Pilzna w ciągu DK73.

