i Autor: Paula Dąbrowska

Szybciej do Warszawy

Od niedzieli wielkie zmiany w rozkładach jazdy pociągów! Co ogłosiło PKP?

Zofia Dąbrowska Polska Agencja Prasowa 22:00

Uwaga podróżni! Jutro, w niedzielę 9 marca, zmieniają się rozkłady jazdy pociągów. Jak informują Polskie Koleje Państwowe, między innymi skróci się czas przejazdu z Warszawy do Rzeszowa. Pendolino pojedzie szybciej ze stolicy do Wrocławia. Powstaną nowe stacje, m.in. Biała Podlaska Wschodnia. Co jeszcze się zmieni?