Rzeszów będzie stolicą teatrów niezależnych. Oto program OFF RZESZÓW 2025

Festiwal OFF Rzeszów rusza już niebawem - odbędzie się w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w dniach 21-26 czerwca. To już kolejny rok, kiedy do stolicy Podkarpacia przyjadą teatry niezależne z całego kraju. Pojawią się grupy z Krakowa, Łodzi, Wrocławia a nawet z beskidzkiej wioski! Ze 115 zgłoszeń organizatorzy wybrali w tym roku rekordowo dużo propozycji – sześć spektakli, koncert, a na deser także dwa lokalne wydarzenia towarzyszące.

- Naszą misją jest stwarzanie sceny przyjaznej dla twórców i twórczyń niezależnych, ale także – a raczej przede wszystkim – pokazywanie rzeszowskim widzom najlepszego teatru offowego. Dlatego każdy, kto zawita na OFF Rzeszów znajdzie coś dla siebie z bogatej oferty spektakli różnorodnych formalnie, odważnych i energetycznych - mówi kuratorka Festiwalu Katarzyna Knychalska.

Podczas Festiwalu zobaczymy spektakl teatru lalkowego dla dorosłych, spektakl taneczny i muzyczny. Na scenie królować będą duety, ale nie zabraknie także dużych obsad.

- Gdyby szukać wspólnego mianownika dla programu tegorocznego Off-Rzeszowa, to byłaby to najpewniej ciekawość, z jaką artystki i artyści przyglądają się drugiemu człowiekowi, sąsiadowi, współobywatelowi, Polakowi. A obserwacje te, mimo że często podszyta krytyką czy ironią, nie są na pewno pozbawiona ciepła i czułości, oraz poczucia humoru, który także można uznać, za wyznacznik tegorocznej edycji - mówi Katarzyna Knychalska.

OFF Rzeszów 2025. Program

Oto szczegółowy program OFF RZESZÓW 2025 w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej. Bilety wciąż są dostępne:

21.06 (sobota)

18:00 WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE | Bizarium Kolektyw Jarema – silnie unerwiona ruchliwość / Duża Scena (80min)

20:00 SPEKTAKL | Sztuka Nowa Igor/Dawid / Szajna Galeria (50 min) + rozmowa z twórcami

22.06 (niedziela)

19:00 SPEKTAKL | Grupa teatralna PLEMIĘ Bombel – Nahacz / Duża Scena (90 min) + rozmowa z twórcami

23.06 (poniedziałek)

19:00 SPEKTAKL | Kolektyw Chłostki Biforek żałobny / Duża Scena (70 min) + rozmowa z twórcami

24.06 (wtorek)

18:00 SPEKTAKL | Teatr Wolność Syn / Mała Scena im. Z. Kozienia (55 min) + rozmowa z twórcami

20:00 SPEKTAKL | Fundacja Gra/nice Ostatni sen Eugenii / Eugenias letzter Traum Duża Scena (75 min) + rozmowa z twórcami

25.06 (środa)

18:00 WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE | Teatr Przedmieście Księga Powrotu / Teatr Przedmieście (80 min)

20:00 KONCERT | Jacek Hałas / Black Noise Black Noise_Przeraźliwe echo trąby ostatecznej albo siedem obrazów spomiędzy światów / Duża Scena (60 min)

26.06 (czwartek)

19:00 SPEKTAKL | Krakowski Teatr Tańca Szekspirie / Duża Scena (55 min) + rozmowa z twórcami