Burzliwa i dramatyczna historia Woli Sękowej

Wola Sękowa to niewielka, malownicza wioska w gminie Bukowsko. Pierwsze wzmianki o Woli Sękowej pochodzą z 1493 r. Wioska nazywała się wtedy Trębowla i leżała nad potokiem Mąthyna. Wioska ma barwną i ciekawą historię. Do 1947 roku była to wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. zamieszkiwało ją 1270 osób. Z pośród nich 1080 było narodowości ukraińskiej, 180 polskiej, 10 żydowskiej. Polska nazwa “Wola Sękowa” to wynik błędnego odczytania jak “sęk” ukraińskiego imienia “Seńko”.

Według dokumentów oficjalnych w okresie 28 kwietnia – 7 maja 1947 r. Wojsko Polskie deportowało z Woli Sękowej 104 osoby narodowości ukraińskiej; pozostało we wsi 11 Polaków. We wsi znajdowała się cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Ta została zbudowana w 1864 r., zniszczona przez rozbiórkę w 1968 r. Materiały po rozbiórce cerkwi zostały wykorzystane do innych prac budowlanych. Jak podaje Muzeum Militariów i Techniki w Woli Sękowej z drewna pochodzącego ze zniszczonej cerkwi powstał miejscowy Dom Ludowy. Obecnie trwa jego remont, a 10 czerwca 2025 roku pracujący przy renowacji odkryli niezwykłe znalezisko.

Malowidła z cerkwi odkryte w Domu Ludowym. "Szkoda, że udało się uratować tak mało"

- Dziś zadzwonił do mnie Pan Marian Sołtys z informacją, że podczas trwających prac remontowych Domu Ludowego w Woli Sękowej, zostało zdjętych kilka desek zawierających malowidła. Nie jest tajemnicą, że Dom Ludowy w Woli Sękowej został zbudowany z wykorzystaniem surowców pozyskanych z rozbiórki miejscowej cerkwi. Cerkiew w Woli Sękowej stała się jedną z wielu ofiar, masowej aukcji rozbiórkowej świątyń grekokatolickich w Polsce - podaje Muzeum Militariów i Techniki w Woli Sękowej.

Ciągle żyje wiele osób, które jeszcze do dzisiaj przechowuje w pamięci te smutne wspomnienia, również w społeczności Woli Sękowej. - Dziękuję Panu Marianowi za to, że trzyma rękę na pulsie, odpowiednia osoba we właściwym czasie oraz miejscu, szkoda że udało się uratować tak mało. Zdjęcia wykonała Ola Karmelita, która również pojawiła się niezwłocznie na miejscu za co serdecznie dziękuję! - podsumowało Muzeum Militariów i Techniki w Woli Sękowej.

Dom Ludowy namacalnie zapisuje się w burzliwej historii tego urokliwego miejsca na mapie Podkarpacia. Oprócz dworu z parkiem, który znajduje się we wsi, zabytkowej dzwonnicy i cmentarza cerkiewnego teraz i ten obiekt może poszczycić się stwierdzeniem, że przeszłość jest tam wypisana na ścianach, wystarczy tylko się dobrze przyjrzeć.