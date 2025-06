Morze w sercu gór. AI wybrała najpiękniejszy zalew w Polsce

Zalew Soliński – perła Bieszczad według AI

Zalew Soliński, nazywany często "bieszczadzkim morzem", to największy sztuczny zbiornik wodny w Polsce pod względem pojemności. Znajduje się w południowo-wschodniej części kraju, w województwie podkarpackim, w okolicy miejscowości Solina i Polańczyk. Powstał w wyniku spiętrzenia wód Sanu i Solinki przez zaporę wodną w Solinie, która do dziś pozostaje najwyższą tego typu konstrukcją w Polsce. Według sztucznej inteligencji, to właśnie Zalew Soliński łączy w sobie walory krajobrazowe, turystyczne i funkcjonalne w wyjątkowy sposób. Dzięki otoczeniu przez zielone wzgórza i dzikie bieszczadzkie lasy, miejsce to wygląda niczym sceneria z pocztówki.

Dlaczego to właśnie ten zalew uznano za najpiękniejszy?

Analiza AI uwzględniła takie kryteria jak:

Atrakcyjność wizualna (widoki z drona, naturalne ukształtowanie linii brzegowej),

Potencjał turystyczny (liczba noclegów, popularność w sezonie letnim, infrastruktura rekreacyjna),

Opinie użytkowników w sieci (średnie oceny w Google, TripAdvisorze, komentarze w social mediach),

Bioróżnorodność i bliskość przyrody.

Zalew Soliński uzyskał najwyższe noty we wszystkich tych kategoriach. Dodatkowym atutem jest rejsowa żegluga turystyczna oraz możliwość uprawiania sportów wodnych w wyjątkowym, górskim klimacie.

Co można robić nad Zalewem Solińskim?

W sezonie letnim okolice zbiornika tętnią życiem. Do najpopularniejszych atrakcji należą:

Rejsy statkiem po zalewie,

Wypożyczalnie kajaków i rowerów wodnych,

Kolej gondolowa nad zaporą w Solinie,

Spacer po największej tamie w Polsce (wysokość 82 m, długość 664 m),

Górskie szlaki piesze i rowerowe w pobliskich Bieszczadach,

Kąpieliska z widokiem na góry.

Oczywiście wybór „najpiękniejszego” zalewu zawsze będzie częściowo subiektywny — wiele osób wskazałoby na Jezioro Czorsztyńskie, Zalew Wiślany, czy Jezioro Żywieckie. Jednak analiza AI oparta na danych i opiniach użytkowników wskazuje jednoznacznie: Zalew Soliński jest nie tylko największy, ale również najbardziej urokliwy.

