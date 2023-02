Ojciec ratował z pożaru małą Anielkę. Spoczywają we wspólnym grobie

Zuzanna chciała dostać się do mieszkania, strzelali do niej lokatorzy. Usłyszeli zarzut usiłowania zabójstwa

Do tej rozdzierającej serce tragedii doszło 20 lutego 2020 roku w Leżachowie na Podkarpaciu. Ewa wraz ze swoim mężem Arturem (+31 l.) wynajmowali dom w Leżachowie w powiecie przeworskim. Mieli wspaniałą córeczkę Anielkę (+ 2 l.). Artur odwiózł swoją żonę do pobliskiego szpitala, gdzie miała zaplanowaną cesarkę, po czym wrócił do domu, gdzie został z malutką Anielką. Ich plany na życie zostały jednak przekreślone w tragiczny sposób.

Tragiczny pożar w Leżachowie

Życie napisało straszny scenariusz. Kilka godzin po tym, kiedy Ewa przekroczyła próg szpitala, w ich domu wybuchł pożar. Gdy Artur zorientował się, że ich dobytek płonie, wyniósł z budynku przerażoną Anielkę. Spłonęły jej włosy i ubranie. Mężczyzna wyciągnął ją z płomieni, próbował pomóc dziecku, potem chciał ratować dobytek.

Mimo próby reanimacji podjętej przez służby ratownicze, życia bohaterskiego taty nie dało się uratować. Poparzoną Anielką zajęli się sąsiedzi, strażacy w miejscowej OSP. To oni pierwsi udzielali pomocy dziewczynce. Zabrali ją do swojego domu. Okryli, ściągnęli ubranie i próbowali schłodzić poparzone ciałko. Ich walka i determinacja początkowo przyniosła sukces. Chociaż dziewczynka miała ogromne poparzenia, bo aż 80 % ciała, trafiła do szpitala. Była utrzymywana w śpiączce farmakologicznej. Niestety, malutka Anielka zmarła 4 kwietnia 2020 roku.

Chociaż od tej rozdzierającej serce tragedii minęło już sporo czasu, pamięć o bohaterskim tacie, który próbował za wszelką cenę uratować swoją córeczkę, wciąż jest żywa.

