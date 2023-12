Mieszkaniec Stalowej Woli znalazł 12 tysięcy złotych. Nie uwierzysz, co zrobił potem

TO CUD

To ostatnie dni Świątecznego Miasteczka w Rzeszowie! Spieszcie się, bo niedługo wszystko zniknie

Ta szopka co roku przyciąga tłumy! Niezwykłe widowisko w Różance. To trzeba zobaczyć

Wyniki Lotto w czwartek 28 grudnia 2023 r.

Szczęściarz z Rzeszowa skreślił 6 liczb, które przyniosły mu miliony! W czwartek 28 grudnia 2023 roku podano wyniki losowania Lotto. Szczęśliwymi numerami zostały: 5, 27, 29, 33, 40 i 44. Zwycięzca jako jedyny trafił je wszystkie, co zagwarantowało mu 2 000 000 złotych. Nawet po odjęciu 10% podatku wciąż w nowy rok wejdzie jako milioner. Los nabył w kolekturze w Rzeszowie przy ulicy Sikorskiego 274A. W czwartkowym Lotto były też 53 "piątki", każda o wartości 4620,70 zł.

To nie pierwsza wygrana Lotto w Rzeszowie. Wcześniej w tym roku, 19 kwietnia, na ulicy Staromiejskiej 9 padła inna "szóstka". Zwycięzca zdobył wtedy zawrotną kwotę 9 468 805,30 złotych.

Jak grać w Lotto i Lotto Plus?

Lotto to niezmiennie najpopularniejsza gra losowa w Polsce. Jak grać w Lotto? Zagrać w Lotto można na wiele sposobów - wystarczy udać się do kolektury i poprosić o kupon Lotto, zagrać na gry.lotto.pl lub w aplikacji mobilnej LOTTO.

Pojedynczy zakład kosztuje 3 zł, a grać można o naprawdę wielkie pieniądze - pula na "szóstki" to minimum 2 000 000 zł. Dopłacając złotówkę do zakładu Lotto, zagrasz o milion w Lotto Plus. Należy wybrać 6 z 49 liczb - wybrane liczby skreśl samodzielnie na blankiecie lub zagraj na chybił trafił. Na lotto.pl i w aplikacji mobilnej możesz typować własne liczby, grać na chybił trafił, a dodatkowo wykorzystać swoje ulubione i ostatnio zagrane kupony. Zdecyduj, czy grasz z Plusem.

Aby zwiększyć szanse na wielką wygraną, zagraj w Lotto z Plusem. W punkcie sprzedaży zgłoś to sprzedawcy lub zaznacz pole na blankiecie. Wybierz opcję gry z Plusem, grając na lotto.pl lub za pomocą aplikacji mobilnej. Liczby z Twojego zakładu Lotto wezmą udział w dodatkowym losowaniu miliona złotych. Dodatkowa szansa do zakładu kosztuje tylko złotówkę!

Aktywuj Super Szansę na 2 miliony. Grając w Lotto w punkcie sprzedaży, możesz zagrać z Super Szansą. Jeżeli grasz blankietem, zaznacz odpowiednie pole. Super Szansa to siedmiocyfrowy numer z zakresu od 0000000 do 9999999. Aktywacja Super Szansy to 2 zł. Więcej informacji o Super Szansie znajdziesz tu. Graj na wiele losowań lub subskrybuj kupon

Możesz zagrać na 10 kolejnych losowań, a grając przez Internet możesz wybrać opcję subskrypcji, dzięki czemu Twój kupon weźmie udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu zakończenia subskrypcji. Dzięki temu nie ominiesz swojego szczęśliwego dnia! Zachowaj kupon wydrukowany przez terminal. Kupon z Twoimi zakładami jest jedynym dowodem udziału w grze oraz podstawą wypłaty wygranej. Pamiętaj, aby go zachować. W przypadku gry przez Internet, dowodem udziału w grze jest zapis elektronicznej transakcji zawarcia zakładu w systemie sprzedaży przypisanej do Twojego Konta Gracza. Ciesz się wygraną

Po losowaniu sprawdź, ile liczb udało Ci się trafić i jak wysoka jest Twoja wygrana! Wyniki sprawdzisz na www.lotto.pl, w punktach sprzedaży LOTTO, pod numerem infolinii 801 450 450 oraz w aplikacji mobilnej m.LOTTO. Jeśli grasz przez Internet, otrzymasz powiadomienie o wygranej, a informacja o niej zapisze się w historii transakcji na Twoim Koncie Gracza.

Ostatnie dni świątecznego miasteczka w Rzeszowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.