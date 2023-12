Agresywny awanturnik pobił nieznajomą przy jej dzieciach. Szokujące zdarzenie na drodze

Mieszkaniec Stalowej Woli znalazł 12 tysięcy złotych. Nie uwierzysz, co zrobił potem

Tarnobrzeg. Agresywny kierowca pobił kobietę na skrzyżowaniu

W Tarnobrzegu na Podkarpaciu na ulicy Warszawskiej doszło do szokującego zdarzenia. Policja podała, że w czwartek 28 grudnia, po godzinie 15, pewna kobieta została zaatakowana po odebraniu swoich dzieci z przedszkola.

Wycofała się z parkingu i zatrzymała, by przepuścić inne samochody, które chciały wjechać na teren placówki. To właśnie wtedy jeden ze stojących za nią kierowców zaczął niecierpliwie trąbić.

Po dojechaniu do skrzyżowania agresywny awanturnik wysiadł z samochodu i podszedł do pojazdu ofiary. Kobieta uchyliła okno, nie spodziewając się ataku. Mężczyzna nie zważając na to, że kierująca właśnie odebrała z przedszkola swoje dzieci, wymierzył jej cios z pięści prosto w twarz.

Co zrobił potem? Szybko wrócił do swojego auta i odjechał. Ofierze napaści udało się zapamiętać numery rejestracyjne samochodu i rysopis napastnika. Natychmiast skontaktowała się z policją, która odnalazła damskiego boksera. Jest nim 65-letni mieszkaniec Tarnobrzega.

Agresywny kierowca już usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa, za które grozi mu do dwóch lat więzienia. Prokurator Rejonowy w Tarnobrzegu po zapoznaniu się ze sprawą postanowił zastosować wobec 65-latka środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Oprócz tego napastnik otrzymał zakaz zbliżania się do ofiary, kontaktowania się z nią oraz nie może opuszczać kraju.

