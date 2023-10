i Autor: podkarpacka policja Opel wjechał do rowu i dachował. Kierowca nie żyje. Tragiczny wypadek w Tryńczy

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w Tryńczy na Podkarpaciu na krajowej 77. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący oplem, na łuku drogi wjechał do rowu i dachował. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować. 57-letnia pasażerka pojazdu, trafiła do szpitala.