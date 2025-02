Jeden za darm, reszta do kupienia

Inwestycja w metale szlachetne i ropę. To miał być biznes życia. Przez oszustów stracił ogromne pieniądze

Autor:

Spis treści

Najstarsza pizza w Przeworsku z niespodzianką na tłusty czwartek

Pizzeria Lawenda w Przeworsku to najstarszy tego typu lokal w mieście. Powstał w 2002 roku i niezmiennie od tego czasu oferuje swoim klientom pizzę, oraz inne uwielbiane przez odwiedzających smakołyki. Nie ma się jednak co łudzić. W tłusty czwartek pączki wypierają pizzę i w całej Polsce zestaw ser, szynka, pieczarki ustępuje marmoladzie i lukrowi.

W tłusty czwartek, który w Polsce wciąż jest uwielbianym świętem, właściciele lokalu postanowili wyjść naprzeciw wszystkim, którzy chętnie zjedzą pączka dla podtrzymania tradycji z czymś mniej słodkim. Tak powstały... pączkoburgery. W tłusty czwartek okazały się niekwestionowanym hitem zamówień.

Przede wszystkim dobry pączek, potem sałata lodowa okolona w gorczycy, ogórek konserwowy, świeże plastry pomidora, cebula, dwa plastry bekonu, 200 gram mięsa wołowego i dwa plastry sera cheddar.

- wymienia Michał Ficek.

Nasz rozmówca dodaje, że pączkoburger od standardowego burgera różni się tylko pączkiem, serwowanym zamiast bułki. - Jeden dzień w roku można pozwolić sobie na takie szaleństwo - tłumaczył Ficek.

Pączkoburger hitem w Przeworsku

Paczkoburgery pierwszy raz w przeworskiej Lawendzie zostały zaserwowane klientom w 2024 r. i zostały bardzo gorąco przyjęte. Właściciel postanowił i w tym roku na ten jeden dzień oprócz zwykłych burgerów, które pokochali klienci Lawendy, serwować i pączkoburgera w dwóch wersjach: oblanego ciemną czekoladą i lukrem.

Od ponad 20 lat prowadzimy pizzerie w Przeworsku, która będąc najstarszą pizzerią w mieście wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Halloween, Mikołajki czy inne święta to dla nas ogromna motywacja aby tworzyć dla gości różnego rodzaju dedykowane dekoracje czy potrawy i napoje sezonowe, które przyciągają mieszkańców miasta.

- tłumaczył Michał Ficek.

Pizzeria nie spodziewała się, że pączkoburger będzie takim hitem

Tak tez było z słodkim przysmakiem Polaków na tłusty czwartek. Jeśli ktoś nie zdążył zjeść zwykłego pączka, a pragnie połączyć go z dobrą sycącą kolacją to idealnym produktem będzie właśnie paczkoburger z Przeworska! - Połączenie słodkiego pączka z wytrawnymi składnikami wzbudziło większe zainteresowanie niż przewidywaliśmy. Połączyliśmy tradycyjny deser z wysokiej jakości wołowiną, bekonem, warzywami, sosami i serem cheddar. Oczywiście poza możliwością skosztowania naszych pączkoburgerów na każdego gościa czeka również ten klasyczny. Wychodzimy z założenia, że każda okazja do świętowania jest dobra, a kiedy zgadzają się z tym również nasi goście i tak chętnie testują nasze kulinarne wariacje mamy jeszcze większą motywację na następne nadchodzące okazje - podsumował właściciel.

Pączkoburgery ukłonem dla najmłodszych

Pączkoburgery to przede wszystkim ukłon w stronę najmłodszych klientów, którzy uwielbiają testować nowe smaki i doświadczać nieoczywistych rozwiązań kulinarnych. Pizzeria Lawenda w Przeworsku od 10 lat przygotowuje tradycyjne burgery tak uwielbiane przez klientów, a już drugi rok wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i sprzedaje również pączkoburgery. To urokliwe miejsce nie raz zaskakiwało odwiedzających różnymi niekonwencjonalnymi smakami i rozwiązaniami, których inni w lokalnej gastronomii się bali. Mają swój rzemieślniczy alkohol, zestawy dla najmłodszych i pizzę niezmiennie serwowaną od dwóch dekad w tradycyjnych uwielbianych smakach. Tylko dzisiaj dodatkowo są przepyszne pączkoburgery!

Sonda Ile pączków planujesz zjeść w tłusty czwartek? Tylko 1 Maksymalnie 3 Ani jednego, wolę faworki