Tragedia na boisku. Paweł zagrał swój ostatni mecz. "Jesteśmy zdruzgotani, przybici, smutni"

Tragedia podczas meczu na Podkarpaciu. Paweł nie żyje

Mecz rozgrywał się na stadionie sportowym w Chałupkach Dębniańskich. O godzinie 14:00, na murawę wyszli zawodnicy LKS Atlantic Chałupki Dębniańskie i San Wierzawice. Już w pierwszej połowie meczu, doszło do tragicznego zdarzenia. Piłkarz gospodarzy Paweł P. przyjął futbolówkę na klatkę piersiową i stracił przytomność. Mężczyzna był reanimowany już na boisku, ale nie udało się go ocucić. 43-latek został zabrany do szpitala, gdzie pomimo ogromnego wysiłku kadry medycznej zmarł. Ludowy Klub Sportowy Atlantic Chałupki Dębniańskie zamieścił łamiący serce wpis o śmierci swojego zawodnika.

- Paweł, zagrałeś swój ostatni mecz. Z ogromnym żalem i niedowierzaniem przekazujemy bardzo smutną wiadomość niestety zmarł nasz zawodnik Paweł P. (…) Podczas dzisiejszego meczu z LKS SAN Wierzawice Paweł zasłabł i stracił przytomność i mimo bardzo długiej walki o jego życie niestety nie udało się go uratować. Pozostała tylko pustka i pytanie - dlaczego? Paweł jesteś na zawsze w naszych sercach - czytamy we wzruszającym poście.

Śledztwo po śmierci piłkarza z Podkarpacia

Prokuratura Rejonowa w Leżajsku wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 43-letniego piłkarza. - Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Te zapewne pomogą odpowiedzieć na pytanie co było przyczyną zgonu. Na chwilę obecna mogę potwierdzić, że wszczęte zostało śledztwo z art. 155 Kodeksu Karnego dotyczącego nieumyślnego spowodowania śmierci - przekazał zastępca Prokuratora Rejonowego Mariusz Żabicki

Art. 155 dotyczący nieumyślnego spowodowanie śmierci mówi „Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Koledzy z LKS San Wierzawice również zamieścili poruszającą informacje i zapowiedź działań na cały nadchodzący sezon w związku ze śmiercią piłkarza.

- Paweł żegnaj... Jesteśmy zdruzgotani, przybici, smutni, czujący pustkę... Jeszcze dziś przed meczem wymienialiśmy uwagi dotyczące meczu, naszej ligi, zbijaliśmy piątki. To, co wydarzyło się w 27 minucie meczu zostanie w naszych głowach na zawsze. Byłeś zawsze pozytywną osobą, z którą spotykaliśmy się na naszych boiskach przez długie lata. Zawsze grałeś fair i byłeś fair wobec wszystkich, dlatego wszystkim nam łzy cisnęły się do oczu. Czujemy jednak zaszczyt, że ostatnie minuty Twojego życia mogliśmy spędzić z Tobą na boisku. Jednak nie możemy czuć tego, co czuje najbliższa rodzina oraz cała społeczność Atlanticu Chałupki w tym trudnym momencie. Cały nasz klub składa Wam szczere kondolencje, Trzymajcie się! P.S. Każdy nasz mecz do końca roku będzie poprzedzała minuta ciszy ku pamięci Pawła ''Felka'' P. (...) - czytamy we wpisie.

Obie drużyny zmieniły swoje barwy w portalach społecznościowych na znak żałoby po zmarłym piłkarzu. Nie jest jeszcze znana data uroczystości pogrzebowych.