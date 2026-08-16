Pielgrzymi zginęli w drodze do domu. Gmina odwołała dożynki, Gdańsk występy na Jarmarku św. Dominika

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-08-16 15:16

Tragiczny wypadek pielgrzymów z Podkarpacia, którzy wracali z Medjugorie do Polski, wstrząsnął całym krajem. Autobus, którym podróżowali, nagle zjechał z drogi i wylądował w rowie. Zginęło 12 osób. W związku z tą tragiczną wiadomością Dożynki Gminne w Lubeni zostały odwołane. Odwołano również część artystyczną zamknięcia 766. Jarmarku św. Dominika w Gdańsku.

Tragedia na Węgrzech. W wypadku zginęli pielgrzymi z Polski

O tragicznym wypadku w nocy z soboty na niedzielę (15/16 sierpnia) jako pierwszy poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych premier Węgier Peter Magyar. Według oświadczenia węgierskiej policji, autokar wiozący pielgrzymów z Polski zmierzał w kierunku miasta Nyiregyhaza na wschodzie Węgier, a do wypadku na autostradzie M3 doszło około godz. 1 w okolicy miejscowości Mezokeresztes.

Z nieustalonych jeszcze przyczyn pojazd nagle zjechał z pasa ruchu, wpadł do rowu i przewrócił się na bok. Wstępne ustalenia węgierskich służb wskazują na to, że kierowca mógł zasnąć za kierownicą.

Na pokładzie autokaru znajdowało się 59 osób - 57 pasażerów i dwóch kierowców. 12 osób poniosło śmierć na miejscu, a co najmniej dziesięć odniosło poważne obrażenia. Poszkodowani przebywają w szpitalach na Węgrzech. Pozostałe 40 osób odniosło lekkie obrażenia.

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Gmina odwołała dożynki

Gmina Lubenia, z której pochodziła część poszkodowanych pielgrzymów, w związku z tragedią zdecydowała się odwołać zaplanowane na niedzielę, 16 sierpnia, dożynki.

„Z ogromnym smutkiem i bólem przyjęliśmy wiadomość o tragicznym wypadku drogowym, w którym zginęli mieszkańcy naszej gminy – pielgrzymi wracający z Medjugorje. W tych trudnych i bolesnych chwilach składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinom i Bliskim Ofiar. Łączymy się z Wami w modlitwie, prosząc o siłę i otuchę w tym niewyobrażalnie trudnym czasie. W związku z tą tragiczną wiadomością dzisiejsze Dożynki Gminne zostają odwołane” – poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni.

„W duchu żałoby i solidarności spotkamy się jedynie na Mszy Świętej z poświęceniem plonów o godz. 14.00 w kościele w Straszydlu. Niech wspólna modlitwa będzie wyrazem naszego szacunku, pamięci i jedności z Rodzinami, które doświadczyły tej ogromnej tragedii. Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju” - dodali Dyrektor i pracownicy GOK-u w Lubeni.

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Gdańsk poruszony tragedią pielgrzymów

W związku z tragicznymi doniesieniami również władze Gdańska postanowiły zrezygnować z hucznego świętowania. Marcin Dajos z Międzynarodowych Targów Gdańskich poinformował, że w związku z zaistniałą sytuacją zadecydowano o odwołaniu części artystycznej zamknięcia 766. Jarmarku św. Dominika, która miała odbyć się na przedprożach Dworu Artusa w Gdańsku.

- Łączymy się w bólu z rodzinami ofiar i wszystkimi, których dotknęła ta tragedia. W tych trudnych chwilach pragniemy wyrazić nasze najgłębsze współczucie i wsparcie - przekazał Dajos.

Nagrody zaplanowane do wręczenia podczas finału, tj. „Dominik Kultury” oraz marzenie z „Koła Marzeń” - trafią do laureatów indywidualnie, a szczegóły zostaną opublikowane w kanałach informacyjnych wydarzenia.

Niedziela, 16 sierpnia, jest ostatnim dniem tegorocznej edycji imprezy. Stoiska handlowe oraz infrastruktura jarmarku pozostają otwarte jeszcze do godz. 20.

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