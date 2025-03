To pierwsza i jedyna bezpłatna szkoła rodzenia w Rzeszowie!

Autor:

Nie ma piękniejszego prezentu na nadchodzący Dzień Kobiet dla mam spodziewających się dziecka w 2025 roku lub pań planujących ciąże. 7 marca 2025 roku przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie oficjalnie otwarto Przyszpitalną Szkołę Rodzenia w Rzeszowie!

Działacze Feniks Heron Przeworsk o spełnianiu sportowych marzeń Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Z radością informujemy, że przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie została otwarta pierwsza i jedyna bezpłatna Szkoła Rodzenia w mieście! To wyjątkowa inicjatywa, która zapewni przyszłym rodzicom nie tylko cenną wiedzę, ale także wsparcie emocjonalne i praktyczne przygotowanie do porodu oraz opieki nad noworodkiem - przekazali pracownicy USK.

W wydarzeniu otwarcia wzięli udział przedstawiciele placówki medycznej oraz eksperci, którzy będą prowadzić zajęcia. Jak podkreślił p.o. dyrektora USK, Wojciech Zawalski: "Otwarcie Przyszpitalnej Szkoły Rodzenia to kolejny krok w kierunku kompleksowej opieki nad kobietami w ciąży i całymi rodzinami." Zajęcia są całkowicie bezpłatne i otwarte dla wszystkich kobiet w ciąży od 25. tygodnia oraz ich partnerów. Zapisy już trwają! Na zajęcia można zapisać się od poniedziałku do piątku w godzinach od.9..0 do 18.00 pod numerem telefonu:880-139-818, lub mailowo: [email protected]

Przedstawiciele Przyszpitalnej Szkoły Rodzenia w Rzeszowie zachęcali:

- Dołączcie do naszej szkoły i poczujcie się pewnie w tym wyjątkowym okresie! - czas ciąży i porodu często jest stresującym momentem dla przyszłych rodziców. W Szkole Rodzenia przyszłe mamy i tatusiowie mogą się wiele nauczyć o opiece nad noworodkiem i przygotować się do samego porodu.