Ogromne upały na Podkarpaciu

Słońce nie daje o sobie zapomnieć. Mieszkańcy Podkarpacia we wtorek, 18 czerwca, na swoich termometrach zauważyli pierwszy raz temperaturę powyżej 30 stopni Celsjusza. Jedni włączyli klimatyzację, inni poszli nad zalew. Są tacy, co gorąco zajadają zimnymi lodami i chłodzonymi napojami. Najlepiej mają ci, którzy mogą wyjść z domu i poleżeć na miejskich plażach, basenach, kąpieliskach i nad zalewami. Takich osób również nie brakowało. Chociaż lekarze i eksperci nie zalecają wystawiania się na słońce w samo południe, wiele osób chętnie wystawiło ciało do opalania.

W najbardziej upalne dni najlepiej zamknąć okna i zasunąć rolety czy zasłony w mieszkaniu. Gdy wychodzimy na zewnątrz, trzeba stosować krem z filtrem i unikać siedzenia na słońcu w samo południe. Do tego powinniśmy jeść lekkostrawne potrawy, ubierać się w przewiewne stroje, najlepiej z naturalnych materiałów, i przede wszystkim pić dużo wody.