Szok!

Pijany robił pompki na jezdni! Potrącił go samochód

Aż trudno uwierzyć w to, co pieszy wyprawiał w Jarosławiu! Mężczyzna szedł środkiem jezdni, kładł się na niej i robił pompki. Jak się później okazało, był pijany. To zachowanie zostało przerwane dość dramatycznie – na pieszego najechał samochód.