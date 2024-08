Relacja

Po latach wróciła legendarna impreza. Nawet gwiazda zachwyciła się tym, co działo się na Strzyżów in Rock

Strzyżów in Rock - to impreza, która po latach wróciła do Strzyżowa! Wystąpily zespoły: Yellow Horse, Liver, Potock oraz – gwiazda wieczoru – Organek. Impreza była darmowa, jak podkreślała nowo wybrana burmistrz Strzyżowa Agata Gadziała udało się ją zorganizować bardzo szybko, ponieważ nie była ona nawet w planie kalendarzu imprez na 2024 rok. Na imprezę przyszły tłumy!