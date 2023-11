Niezwykłe sukcesy strażnika granicznego z Podkarpacia. Zdradził swój sekret!

Krystian Kochmański pasję do kulturystki łączy ze służbą w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej. Na co dzień można go spotkać na podrzeszowskim lotnisku. Odpowiada tutaj m.in. za działania minersko – pirotechniczne oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ze służbą w SG jest związany od 10 lat, oprócz tego jest znanym rzeszowskim trenerem personalnym. Od lat uczestniczy w różnych konkursach kulturystyki z sukcesami.

W zawodach organizowanych przez organizację Physical Culture Association, Polskę reprezentował właśnie funkcjonariusz Straży Granicznej z placówki w Rzeszowie Jasionce - sierż. szt. SG Krystian Kochmański. W ostatnich tygodniach kulturysta wziął udział w dwóch imprezach o zasięgu międzynarodowym. W połowie października w Telford International Centre odbyły się Mistrzostwa Wielkiej Brytanii w kulturystyce British Championship & Expo PCA Pro Bodybuilding. Tam zawodnik z Podkarpacia zdobył Złoty Medal i tym samym zachował tytuł mistrza z ubiegłego roku. Z kolei w miniony weekend (19 listopada) zawodnik uczestniczył w mistrzostwach świata federacji PCA w Maladze (Hiszpania). Tym razem strażnik graniczny uzyskał tytuł wicemistrza w kategorii Pro Bodybuilding. Jak skomentował ten ogromny sukces?

-Sezon kończę zdobywając drugie miejsce na Mistrzostwach Świata PCA Pro w Hiszpanii. Czy jestem zadowolony z drugiego miejsca? Nie. Nie jestem. Dla mnie osobiście to krok do tyłu. Ale dobrze, będzie większa motywacja. Czasami trzeba zrobić krok do tyłu, by później zrobić dwa do przodu. Ale spokojnie…. wrócę w jeszcze lepszej wersji teraz czas na chwilę odpoczynku, nabrać sił na kolejny sezon, bo zapowiada się ciekawie. Oczywiście wielkie podziękowania dla trenera Boriana, który kolejny raz czuwał nade mną- napisał.

Piotr Zakielarz, Rzecznik Prasowy BIOSG zdradził pewien sekret Krystiana Kochmańskiego.

-Wiele osób pyta, czy łatwo dopasować mundur SG do tak nieprzeciętnej budowy. Tutaj z pomocą przychodzi logistyka, specjalistyczne mundury wykorzystywane przez funkcjonariuszy Zespołu Interwencji Specjalnych - szyte są na miarę- powiedział. Strażnik Graniczny który po godzinach jest odnoszącym sukcesy kulturystą po medale jeździ w świat, a mu mundury chodzi do krawca.

