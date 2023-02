Ciężka choroba zabrała księdza Andrzeja w walentynki. Parafianie w rozpaczy, łzy cisną się do oczu

Ksiądz Andrzej nie żyje

Tragiczną wiadomość przekazała w środę, 15 lutego Diecezja Rzeszowska. - W 40. roku życia i 14. roku kapłaństwa po ciężkiej chorobie, zmarł śp. ks. Andrzej Tokarz, pochodzący z parafii pw. Św. Mikołaja w Brzezinach, a ostatnio posługujący w parafii pw. Św. Michała Archanioła w Ropczycach - czytamy w poście opublikowanym na Facebooku.

- Wspaniały ksiądz. Pobożny, pełen wiary, nadziei i miłości, które miał w sobie aż do śmierci. Jego radość życia i prostota sprawiały, że umiał skierować młodzież w stronę modlitwy i Boga. Zawdzięczam mu wiele. W trudnych chwilach dawał mi nadzieję i uczył jak modlić się o cud, który otrzymałam. On też czekał na cud ale jeszcze bardziej kochał Boga, któremu poświęcił całe swoje życie i cierpienie. Zmarł w walentynki, dzień miłości, Bóg tak go ukochał a on Jego, że zabrał go do lepszego życia. Będziemy tęsknić ale wierzymy,że Jego nauki pozwolą nam lepiej żyć a wspomnienia nie pozwolą mu umrzeć na wieki. Odpoczywaj w spokoju - napisała w komentarzach pani Agnieszka.

- Całym swoim życiem pokazywał miłość do Pana Boga i drogę, jaką powinniśmy podążać. Dlatego mimo ogromu straty - bo odszedł zdecydowanie zbyt wcześnie mogę napisać jedno: „Nie pytam Cię, Boże, dlaczego Go zabrałeś, lecz dziękuję za to, że nam Go dałeś.” Niech spoczywa w pokoju - bo głęboko wierzę, że mimo tego, że nie ma Go już wśród nas to zyskaliśmy w niebie wspaniałego orędownika. Światłość wieczna niech Mu świeci - gdzie królują wszyscy Święci. Gdzie królują z Tobą - Panem, aż na wieki wieków. Amen - dodała pani Beata.

Kim był ksiądz Andrzej Tokarz

Ksiądz Andrzej Tokarz urodził się 8 listopada 1983 r. w Ropczycach. Był synem Stanisława i Heleny Sikory. W 2003 r. zdał maturę jako uczeń Technikum Elektronicznym w Sędziszowie Małopolskim. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze rzeszowskiej z rąk bp. Kazimierza Górnego 30 maja 2009 r. Był wikariuszem w parafii w Tarnowcu, parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie, a także w Święcanach, Cmolasie i Ropczycach -Witkowicach.

- Ks. Andrzej Tokarz był zaangażowany w Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Rzeszowskiej. Ponadto pełnił funkcję dekanalnego referenta ds. trzeźwości w dekanacie Jasło Zachód, a także był asystentem kościelnym Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich - podaje rzeszowska diecezja.

