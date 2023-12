Podkarpackie. Sanepid zbadał próbki, u czterech pracowników Domu Pomocy Społecznej w Foluszu wykryto salmonellę

Zatrucie salmonellą 26 osób w DPS w Foluszu na Podkarpaciu

Dom Opieki Społecznej w Foluszu na Podkarpaciu w piątek 1 grudnia poinformował sanepid, że w ośrodku doszło do silnego zatrucia aż 26 podopiecznych. Osoby te miały objawy zatrucia salmonellą, w tym wzmożone wymioty oraz biegunkę, przez co wiele z nich doświadczyło także odwodnienia. Biorąc pod uwagę, że większość pacjentów to osoby starsze i chore, sytuacja malowała się tragicznie.

- Wszystkie osoby z DPS w Foluszu na Podkarpaciu zostały przebadane, wpierw oczywiście osoby doświadczające objawów. Wyniki badań na salmonellę przyszły jednak negatywne. W trakcie dochodzenia epidemiologicznego ustalono, że zachorowania dotyczą 26 pensjonariuszy. W celu ustalenia oraz potwierdzenia źródła zakażenia i ustalenia czynnika etiologicznego pobrano próby do badań, w tym 33 próby żywności, 19 wymazów z rąk personelu i powierzchni roboczych oraz 2 próbki wody przeznaczonej do spożycia. Badaniami objęto również pensjonariuszy oraz personel. Na dzień dzisiejszy nie wykryto obecności bakterii pałeczek Salmonella u osób chorych - poinformował 5 grudnia państwowy inspektor sanitarny, Zbigniew Paja.

W piątek 8 grudnia sanepid ogłosił kolejne wyniki badań z DPS w Foluszu na Podkarpaciu. Okazało się, że aż czterech pracowników było nosicielami salmonelli. o jednak nie tłumaczy tajemniczego zatrucia 26 osób.

- Badania wykonane w naszym laboratorium wykazały, że czterech pracowników było nosicielami Salmonelli. Wydaliśmy pięć decyzji o odsunięciu od pracy do czasu uzyskania pozyskania pozytywnych wyników. U jednej z nich nie wykazano obecności Salmonelli, ale mieszka z osobą, u której się to potwierdziło, dlatego ze styczności może być zagrożeniem. W wymazach 26 pensjonariuszy nie stwierdziliśmy Salmonelli – zakomunikował Zbigniew Paja, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle. - Nie wskazywało na to, że będziemy mieć do czynienia z pałeczką Salmonelli, a jednak jest kilka osób, dokładnie cztery, które są nosicielami. Wyniki badań potwierdziły u pracowników zakażenie, w związku z tym zostały one już odsunięte od pracy.

Inspektor poinformował także, że sytuacja w DPS w Foluszu na Podkarpaciu jest opanowana i stabilna, nowych zatruć nie przybywa. - Ustaliliśmy potencjalne źródła zakażeń i te osoby zostały odsunięte od pracy do czasu wyleczenia - dodał.

